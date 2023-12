Kuhmoisten hammashoitola suljetaan – Kangasalan hammashoitolat palvelevat kuhmoislaisia

Suun terveyteen ja hammashoitoon liittyvissä asioissa kuhmoislaiset voivat soittaa Kangasalan keskitettyyn ajanvaraukseen numeroon 03 384 5323, ma–pe klo 8–15. Numerossa on käytössä takaisinsoittopalvelu.

Kuhmoisten hammashoitolan sulkeminen on osa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluverkon uudistamista, josta aluehallitus on päättänyt 27.11.2023.

Kuhmoisten hammashoitolaan on jo pitkään ollut vaikea saada henkilökuntaa. Hammaslääkärin, suuhygienistin ja hammashoitajan tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua työntekijöitä, vaan on jouduttu turvautumaan vuokratyöntekijöihin. Siitä huolimatta hammashoitola on jouduttu toistuvasti sulkemaan henkilöstöpulan vuoksi.