QMG ostaa energiatehokkuusyhtiö Cerviuksen ja nousee kärkijoukkoon myös suurten kiinteistömassojen huoltopalveluissa

Kaupan taustalla on suurimpien kiinteistönomistajien tarve vahvistaa ja johtaa energiatehokkuutta kiinteistöissään. EU:n asettamat rakennusten ilmasto- ja energiatehokkuusvaatimukset ohjaavat talotekniikka-alan kehitystä.

QMG-konsernin liiketoiminnasta talotekniikan palvelut ja korjausrakentaminen muodostavat kaksi kolmannesta. Emoyhtiönsä Nimlas Groupin strategian mukaisesti palveluiden vahvistamista jatketaan tällä yrityskaupalla Cerviuksen kanssa.

– Talotekniikkaliiton mukaan talotekniikkamarkkinan arvo Suomessa on noin 8,5 miljardia euroa. Siitä vajaat 3 miljardia on kunnossapito- ja ylläpitopalveluita. Tätä kolmen miljardin kakkua on jakamassa vain muutama iso valtakunnallinen toimija. Nyt QMG tulee tälläkin sektorilla kolmen suurimman joukkoon ostamalla Cerviuksen, joka on kehittänyt ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden suurille kiinteistönomistajille, palveluverkosto QMG Partnersin toimitusjohtaja Pekka Pöykkö kertoo.

Cervius yhdistää energiatehokkuuden ja automaation sekä taloteknisen palvelun

Cervius on perustettu vuonna 2016. Perustaja, johtaja Tapio Ulvinen tunnisti asiakkaiden kasvavat tarpeet rakennusautomaatiojärjestelmien huollossa, ylläpidossa ja päivittäisessä käytössä, jotta energiatehokkuustavoitteet saavutetaan. Ulvinen on kehittänyt konseptia Cerviuksen toimitusjohtaja Petri Rantapajun kanssa. Petrin osaamisen ja kokemuksen kautta Cerviuksen palveluihin lisättiin talotekniset huoltopalvelut.

– Cerviuksen toimintatapana on kuunnella kiinteistönomistajien ja kiinteistöpäälliköiden tarpeita ja toiveita, ja auttaa heitä ylläpitämään olosuhteita niin, että olosuhteille, energiatehokkuudelle ja käyttökustannuksille asetetut tavoitteet täyttyvät. Vaatimukset energiatehokkuuden parantamiseksi kiristyvät ja vastuulliset kiinteistönomistajat vastaavat niihin, Petri Rantapaju toteaa.

– Halusimme luoda ketterän ja asiakaslähtöisen Arvo Plus -palvelumallin, josta asiakkaan on helppo löytää itselleen sopiva tapa parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, Rantapaju lisää.

Cerviuksen energiatehokkuuspalveluihin kuuluvat suunnittelu, neuvonta ja konsultointi sekä etävalvomo. Greenvalvomo-konseptilla hallinnoidaan etäyhteydellä kiinteistöjen energiankulutusta ja teknisiä ominaisuuksia.

Cervius-konsernin asiakkaita ovat muun muassa Eduskuntatalo, Oulun kaupunki, SOK ja Bauhaus.

QMG kasvattaa palveluliiketoimintaansa energiatehokkuuteen

– Olemme iloisia, että Cervius liittyy QMG-perheeseen. Vastaavia itsenäisiä näin laajan palvelukokonaisuuden omaavia energiatehokkuustoimijoita ei Suomessa ole, Pekka Pöykkö jatkaa.

– QMG:lle Cervius-kauppa merkitsee kolmea asiaa – vahvempaa tarjoomaa suurille kiinteistönomistajille, merkittävää jalansijaa Turun seudulla sekä johdonmukaista painopisteen siirtoa pari piirua enemmän palveluliiketoimintaan. Osana samaa strategiaa myimme lokakuussa pois LVI-Trion pääurakoitsijavastuisen putkiremonttitoiminnan, Pöykkö lisää.