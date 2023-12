Hyvinvointialuejohtajat: Ikääntyneiden hoivan kustannuserot yksityisen ja julkisen sektorin välillä kaventuneet huomattavasti

Hyvinvointiala HALI ry:n 13.12.2023 julkaisemassa selvityksessä vertaillaan julkisen ja yksityisen sektorin tuottaman ikäihmisten hoivan kustannuksia. Hyvinvointialuejohtajien mielestä selvityksessä esitetyt vuoden 2022 tietoihin perustuvat kustannuserot eivät anna oikeaa kuvaa tämänhetkisestä valtakunnallisesta tilanteesta.

Yksityissektorin tuottaman hoivan hinnat ovat nousseet reippaasti vuodesta 2022 useista eri syistä. Näistä keskeisin on inflaatiokehitys. Yksityisesti tuotetun ympärivuorokautisen hoivan kilpailutuksissa näkyvä hintahaitari on leveä, joskin suurten valtakunnallisten toimijoiden osalta hintavaihtelu on vähäisempää.

Selvityksessä mainittua 30–50 % hintaeroa yksityisen ja julkisen tuotannon välillä ei hyvinvointialuejohtajien mukaan ole enää havaittavissa. Joillain hyvinvointialueilla yksityisen hoivan hinnat ovat nousseet jopa julkisia hoivan kustannuksia korkeammiksi.

– Esimerkiksi Kainuussa tämänhetkinen keskimääräinen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva-asumisen hinta on yksityisessä palvelutuotannossa laskennallisen alv-palautuksen kanssa 191,90 euroa ja omassa tuotannossa 188,60 euroa vuorokaudessa, laskee Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

HALI ry:n esittämät tiedot saattavat joiltain osin kuvastaa tilannetta ennen yksityisen hoivan merkittäviä hinnankorotuksia. Hyvinvointialueiden rahoitus ei kuitenkaan hyvinvointialueindeksin puutteellisuuden takia seuraa juuri lainkaan palvelujen kustannustason todellista muutosta.

Hyvinvointialuejohtajat korostavat, että hyvinvointialueet ovat palvelujen järjestäjiä, joiden vastuulla on valita parhaat ja tehokkaimmat tavat tuottaa asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset palvelut. Yksityinen sektori on tässä tärkeä yhteistyökumppani.

Hyvinvointialuejohtajat ovat HALI ry:n kanssa yhtä mieltä siitä, että yksityisen ja julkisen tuotannon kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus ovat tärkeitä tavoitteita niin palvelun järjestäjille, tuottajille kuin päätöksentekijöillekin. Vertailtavuuden helpottamiseen tähtäävää toimintaa on käynnissä kaikilla hyvinvointialueilla.

H23-verkoston jäsenet

Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Matti Bergendahl, HUS-yhtymä

Marina Erhola, Pirkanmaan hyvinvointialue

Harri Hagman, Kymenlaakson hyvinvointialue

Jari Jokela, Lapin hyvinvointialue

Juha Jolkkonen, Helsinki

Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue

Mikko Komulainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Marko Korhonen, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Minna Korkiakoski-Västi, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kirsi Leivonen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Sally Leskinen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Jukka Lindberg, Kainuun hyvinvointialue

Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Olli Naukkarinen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Santeri Seppälä, Etelä-Savon hyvinvointialue

Markus Syrjänen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Jan Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialue

Kirsi Varhila, Satakunnan hyvinvointialue

Petri Virolainen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue