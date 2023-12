Koulutuspoliittiset visiotekstit korostavat digiä ja sumuttavat oppimisen

Vuokatin liikuntateknologian yksikkö kehitti voimalevyn mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueurheilijoiden harjoitteluun 21.12.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö on kehittänyt voimalevyn mäkihyppääjien ja yhdistetyn urheilijoiden laskuasennon rentouden harjoitteluun. Voimalevy mittaa jalkaterän sivuttais- ja kiertovoimia, joiden minimointi on laskuvauhdin kannalta olennaisen tärkeää. Tarve voimalevyn kehittämiseen on tullut suoraan lajien parista.