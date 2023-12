TIEDOTE: Naistaiteilijoiden teosten kartoitus osana tutkimushanketta on edelleen käynnissä

– Haluamme jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia kartoitukseen osallistuneita. Yhteydenottoja on tullut ilahduttavan paljon ja kaikki yhteydenotot on arkistoitu. Ne ovat tärkeää tutkimusmateriaalia FT, taiteen- ja uskonnontutkija Nina Kokkisen tutkimuksessa. Olemme myös tehneet hienoja löytöjä, jotka tulevat esille Idän henkisyys -näyttelyssä. Paljon on tullut myös yhteydenottoja mm. Lyyli Visannin teoksista. Nämä teokset eivät valitettavasti päädy nyt tulevaan näyttelyyn, sillä eivät ole tämän näyttelyn teeman mukaisia, mutta ovat tärkeää tietoa tutkimukseen, amanuenssi Noora Lehtovuori kertoo Vaasan kaupungin museoilta.

Vaasan kaupungin museot kartoittaa tulevaa näyttely- ja tutkimushanketta varten neljän naistaiteilijan teoksia ja tuotantoa. Näyttelytiimi on kiinnostunut Ruth Eva Bremerin (1894–1964), Meri Genetzin (1885–1943), Ilona Hariman, vuoteen 1936 Hohenthal, vuodesta 1939 Rautiala (1911–1986) ja Lyyli Johanna Visannin, os. Myntti (1893–1971) teoksista sekä julkisissa että yksityiskokoelmissa.

Yhteydenottoja teoksiin ja tietoihin liittyen otetaan vastaan tammikuun loppuun asti

Kartoitusta naistaiteilijoiden teoksista jatketaan koko tammikuun 2024 ajan Idän henkisyys -näyttelyä varten.

– Etsimme ja kartoitamme näyttelyä ja tutkimusta varten neljän taiteilijan teoksia yksityisistä kokoelmista ja piironkien kätköistä. Naisten taidehistoriaa on uudelleen kirjoitettu viime vuosien aikana ja puolisoidensa rinnalla työskennelleiden naistaiteilijoiden roolia on kiinnostava arvioida, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo Vaasan kaupungin museoista.

Tutkimuksesta vastaa tutkijatohtori, kuraattori Nina Kokkinen, jonka tutkimukset ovat saaneet positiivista huomiota, viimeksi Villa Gyllenbergin näyttelyssä. Tulevan näyttelyn tuottaa Vaasan kaupungin museot Tikanojan taidekotiin.

Yhteydenottoja pyydetään, jos omistaa teoksia, muita tietoja ja mahdollista kuvamateriaalia, joita haluaa antaa tutkimuskäyttöön ja mahdollisesti lainaksi tulevaan näyttelyyn.

Yhteyttä voi ottaa näyttelypäällikkö Maaria Salo, puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi ja amanuenssi Noora Lehtovuori, puh.040 5877363, noora.lehtovuori@vaasa.fi