Rauhoitu jouluun koirasi kanssa

Joulu on taas ja on aika rauhoittua yhdessä läheisten kanssa. Koirille yhdessäolo on tärkeintä eivätkä ne kaipaa joulun herkkuja tai lahjoja. Ihmisten jouluun kuuluu kuitenkin monenlaisia herkkuja ja koristeita, joista koira saattaa kiinnostua. Huomioimalla seuraavat asiat pystyt nauttimaan turvallisesta joulusta yhdessä koirasi kanssa.