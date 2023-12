Asumisoikeusasunnoille riittää kysyntää

Uusia valtakunnallisia järjestysnumeroita on haettu uudesta Aran aso-järjestysnumeropalvelusta syksyn aikana lähes 30 000. Numero tarvitaan aso-asunnon hakemisen yhteydessä. Kuntien myöntämät numerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti, ja ensi vuoden alusta vain asumisoikeusasuntoa voi hakea vain Arasta saadulla numerolla.

Markkinatilanne on vakaa

Aso-asuntojen markkinatilanne on säilynyt vakaana. Asuntotoiveet kohdistuvat etenkin pääkaupunkiseudulle. Kirein aso-asuntojen markkinatilanne on Helsingissä, mutta aso-asumiselle riittää kysyntää myös suurimpien kasvukeskusten ulkopuolella. Melko kireä markkinatilanne vallitsee 12 kunnassa ja tasapainoinen tilanne 25 kunnassa. Ylitarjontaa esiintyy 10 kunnassa, mutta niiden asuntomäärä on vain 5 % kaikista aso-asunnoista. (kuva 1)

Yksiöt eivät kiinnosta

Uusien järjestysnumeroiden hakijoiden keski-ikä on 50 vuotta. Hakijoista yli 55-vuotiaita on ollut 40 %. Lapsiperheiden osuus hakijoista oli 28 %.

Puolet hakijoista toivoo kerrostaloasuntoa, rivitaloasunto kiinnostaa joka neljättä hakijaa. Vaikka reilusti yli puolet hakijoista on yhden hengen talouksia, vain muutama prosentti toivoo kodikseen yksiötä. Toiveiden kärjessä ovat kaksiot (41 %) ja kolmiot (35 %).

Käyttövastikkeet selvästi markkinavuokria alhaisempia

Joulukuussa 2023 aso-asuntojen käyttövastike oli koko maassa keskimäärin 12,6 euroa neliöltä. Vuoden takaiseen verrattuna käyttövastikkeet kohosivat 3,8 %. Vuodelle 2024 on luvassa selvästi suurempia korotuksia pääoma- ja hoitomenojen nopean kasvun takia.

Helsingissä käyttövastikkeet olivat keskimäärin 32 % edullisempia kuin vastaavan kokoisten asuntojen markkinavuokrat. Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa vastikkeet jäivät 22–24 % alle markkinavuokrien. Käyttövastikkeet olivat hieman ara-vuokria kalliimpia Helsingissä ja Espoossa. Lahdessa, Tampereella ja Oulussa käyttövastikkeet olivat noin 9 % edullisempia kuin ara-vuokrat. (kuva 2)

Tiedot ilmenevät Aran asuntomarkkinakatsauksesta, joka perustuu ensimmäistä kertaa Aran uuteen asumisoikeusrekisteriin.

Kaksi tilastokuvaa ladattavissa alla:

Kuva 1. Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne Suomessa 2023.

Kuva 2. Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja vertailu vapaarehoitteisiin vuokriin sekä ara-vuokriin suurissa kapungeissa 2023.