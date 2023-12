Solitalle hyvän työympäristön palkinto Virossa

Viron työsuojeluviranomaisen tunnustus jaetaan vuosittain yrityksille, jotka ovat todistetusti onnistuneet kehittämään hyvän työympäristön. Tänä vuonna Solitan lisäksi palkittiin Fujitsu Estonia AS. Palkinnon luovutti Viron talous- ja IT-ministeri Tiit Riisalo.

Solita OÜ voitti pienyritysten sarjassa palkinnon yrityksen työympäristön ja -kulttuurin systemaattisesta kehittämisestä sekä jatkuvasta panostuksesta työntekijöiden mielenterveyden tukemiseen.

“Kaikki Solitalla ovat sitoutuneet inhimillisemmän työympäristön rakentamiseen esimerkiksi työ- ja perhe-elämän tasapainoa edistämällä, tukemalla henkistä hyvinvointia ja vahvistamalla yhteisöllisyyttä. Olemme onnellisia ja ylpeitä, että työmme saa tunnustusta ja palkitaan”, kertoo Solitan toimintaa Virossa johtava Märt Ridala.

“Yrityksen on mahdollista menestyä vain luomalla ympäristö, jossa ihmiset voivat kukoistaa. Lupaamme jatkaa edelläkävijätyötämme inhimillisemmän työelämän ja ihmisten hyvinvoinnin huomioonottavan työympäristön kehittämiseksi”, kommentoi Solitan People & Culture -alueesta Virossa vastaava Maarika Pukspuu.

Palkinnon ovat aiemmin vastaanottaneet muun muassa Ericsson Eesti (2020), ABB AS and AS Elcogen (2021), Bondora Group AS ja Interconnect Product Assembly AS (2022). Lisätietoa Viron työsuojeluviranomaisten palkinnosta täällä.



Solitalle useita tunnustuksia työnantajuudesta tänä vuonna

WomenTech-verkosto valitsi Solitan maailman kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi naisille teknologia-alalla Women in Tech Global Awards 2023 -kilpailussa. Solita valittiin finalistiksi kategorian ainoana suomalaisyhtiönä. Yritys palkittiin myös ihmisläheisimpänä työyhteisönä. Lisäksi Solita sijoittui Suomen kymmenen houkuttelevimman työnantajan joukkoon nuorten ammattilaisten näkemyksissä.

Teknologia-, data- ja designyhtiö Solita on jatkanut kannattavaa kasvuaan ja työllistää tällä hetkellä yli 2000 ammattilaista Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Belgiassa, Puolassa ja Saksassa.



Lue lisää