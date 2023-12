Naantalin Musiikkijuhlien vuoden 2024 ilme julkaistiin - valittu kuvataideteos on kannanotto rauhan ja luonnonsuojelun puolesta

Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi vuonna 2006 valmistunut Meri-Pauliina Sundén kertoo, että teos on saanut vaikutteita nykyisestä maailmantilanteesta.

- Se on kannanotto rauhan ja luonnonsuojelun puolesta. Musiikki on yleismaailmallinen kieli, jonka sanoma on yhteinen kaikille kulttuureille. Uskon, että musiikin kautta voi tuoda sanomaa rauhasta, Sundén pohtii.

Teos on koottu digitaalisesti paperille nestemäisillä akvarelleilla maalatuista osista ja sommiteltu palasista kollaasimaisesti. Se on kompositio erilaisista väreistä ja muodoista. Siinä on muun muassa vihreä maapallo ja taivas, joka on muodostunut sinisestä sateenkaaresta. Taivaalla lentää lintu, joka kuvastaa rauhaa, sekä suuri aurinko, joka on rakkaus ja yhdistävä tekijä teoksen eri osien välillä.

- Olemme kaikki ihmiset saman taivaankannen alla ja siksi meidän on pidettävä huolta maailmasta. Musiikilla voi tuoda toivoa tulevaisuuteen, Sundén jatkaa.

Sundénin näyttelyyn on mahdollista tutustua Naantalin taidehuoneella osin Musiikkijuhlien aikaan 11.-30.6.2024.

Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Suvi Innilä iloitsee siitä, että festivaali voi näin rakentaa vuoropuhelua musiikin ja kuvataiteen välille.

- On hienoa, että nyt jo kolmas festivaalivuosi käynnistyy näin syntyneen ilmeen kuvittamana. Kesän konserteissa voi jälleen jokainen antaa musiikin ja kuvataiteen vuoropuhelulle oman tulkintansa, Innilä toteaa.

Ehdotukset arvioi ja valinnan teki raati, johon kuuluivat Suvi Innilän lisäksi Helsingin taidemuseon amanuenssi Heli Harni, Musiikkijuhlien logon suunnitellut muotoilija Miia Liesegang sekä mainostoimisto Duran Creativen Head of Design Ville Isopahkala. Duran Creative vastaa varsinaisen vuosi-ilmeen ja sen eri sovellusten tekemisestä kuvataideteoksen pohjalta.