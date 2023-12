Joulupukki pendelöi VR:n junissa

Joulun menoliikenne on vilkkaimmillaan torstain 21.12. ja lauantain 23.12. välillä. Moni on valinnut matkustuspäiväkseen lauantain aatonaaton, ja VR onkin lisännyt normaaliin lauantailiikenteeseen 12 lisäjunaa. Paluuliikenne painottuu tapaninpäivälle, jolle VR on myös lisännyt 12 lisäjunaa.



”Jotkin suosituimmat päiväjunavuorot alkavat olla jo täynnä, mutta lähes kaikilla reiteillä on vielä tilaa. Vilkkainta joulun matkustus on perjantaina ja lauantaina, etenkin etelästä pohjoiseen. Lapin yöjunat ovat tänäkin vuonna erityisen kysyttyjä ja osa menoliikenteen vuoroista on loppuunmyyty. Sen sijaan paluuliikenteessä pohjoisesta etelään on hyvin tilaa, koska paluuliikenne jakautuu pidemmälle aikavälille”, sanoo kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä.



VR ilahduttaa matkustajia myös jouluisella livemusiikilla



Joulupukin lisäksi punanuttuinen trubaduuri ilahduttaa junamatkustajia joululauluja musisoiden Tampereen rautatieasemalla sekä junissa Seinäjoen, Tampereen ja Jyväskylän välillä perjantaina 22.12.



”Joulun tunnelmaan voi virittäytyä myös ravintolavaunussa glögiä ja joulutorttuja maistellen ja samalla talvisia maisemia ihaillen”, Tyynilä sanoo.