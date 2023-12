Osuuskauppa Hämeenmaan henkilöstölle yli kolmen miljoonan euron ylimääräinen tulospalkkio

Osuuskauppa Hämeenmaan vuodesta on muodostumassa erinomainen. Kiitos hyvästä menestyksestä kuuluu erityisesti henkilökunnalle. Hämeenmaan henkilöstölleen vuodelta 2023 maksettavat tulospalkkiot tulevat olemaan suuremmat kuin koskaan aikaisemmin, keskimäärin tulospalkkiot ovat yhteensä lähes 2 000 euroa kokoaikaiselle työntekijälle.

– Menestyksemme selkäranka on osaava ja erittäin ammattitaitoinen henkilöstömme. Kuluneen vuoden aikana kaikkien toimialojemme kehitys on ollut hyvää. Erityisesti ruokakauppa on sujunut edullisten hintojemme siivittämänä hyvin. Tulospalkkio on kiitos hämeenmaalaisille hienosti tehdystä työstä, kertoo Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto.

Ylimääräistä tulospalkkiota maksetaan Hämeenmaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle 0,70 € jokaisesta vuonna 2023 tehdystä työtunnista, mikä tarkoittaa noin 1 200 euroa kokoaikaiselle työntekijälle.

Hämeenmaan koko henkilöstö kuuluu tulospalkkauksen piiriin. Työntekijät ansaitsevat vuosittain työryhmien yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa tulospalkkiota, joka voi maksimissaan olla 0,80 € / tehty työtunti. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tämän tulospalkkion lisäksi.