Näyttelijä Elina Aalto ja A-klinikkasäätiö yhteistyöhön nuorten hyväksi

Yhteistyön keskiössä on Älä jätä minua yksin -monologi, jonka Aalto on kirjoittanut Musiikkiteatteri Kapsäkissä ensi-iltansa saaneen Älä rakasta minua humalassa -esityksen innoittamana. Monologi esitetään Uudenmaan kouluissa kahdeksasluokkalaisille syksyllä 2024. Jatkosuunnitelmana on hakea lisärahoitusta, jotta esitys voisi lähteä kiertämään Suomea laajemmin vuoden 2025 alusta alkaen.

"Vanhempien alkoholinkäyttö on lapselle ja nuorelle ongelma paljon useammin kuin asianomaiset haluaisivat uskoa. Valtaosa suomalaisista aikuisista käyttää alkoholia ja jopa neljännes nuorista kärsii vanhempien alkoholinkäytön aiheuttamista haitoista. Elina Aallon taidokas monologi ja yhteistyössä tehty jälkityöstö tarjoavat turvallisen tavan käsitellä asioita sekä kertoa, mistä saa apua", sanoo A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminnan tiimipäällikkö Laura Barck.

Esityspäivänä oppilaat näkevät monologin aamulla ja osallistuvat sen jälkeen työpajaan, jota vetävät Elina Aalto ja muusikko Siljamari Heikinheimo yhdessä koulun oppilashuollon työntekijän kanssa.

"Älä jätä minua yksin" -esitys tekee näkyväksi addiktioon sairastuneen läheisen, 14-vuotiaan Ruun. Halusin kohdata teatterin keinoin nuoria, koska esittävä taide luo parhaimmillaan suoran yhteyden nuoren sisäiseen emotionaaliseen maailmaan ja lisää ymmärrystä addiktioihin liittyvissä haasteissa. Tavoitteenani on rohkaista nuoria avoimeen keskusteluun näistä tärkeistä aiheista sekä näyttää, mistä apua on saatavilla ja kuinka tukea itseään tai muita tarvittaessa.”

Lasinen lapsuus -toiminta tarjoaa nuorille tukea esityksen herättämiin tunteisiin ja huoliin. Lasisen lapsuuden chat on avoinna esityspäivänä, ja lisäksi nuorilla on mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö Lasisen lapsuuden työntekijälle. Nuoret ohjataan esityksen aikana verkkosivustolle, josta löytyy tietoa riippuvuuksista ja tukikanavista.