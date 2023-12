Vuokatin liikuntateknologian yksikkö kehitti voimalevyn mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkueurheilijoiden harjoitteluun

”Tarve levyn kehittämiseen kumpuaa lajin kehityksestä, jossa lähtölavat tulevat alemmas vuosi vuodelta. Hyppääjien keulanopeus ei kuitenkaan laske samassa suhteessa, jolloin tärkeään rooliin nousevat laskemisen aerodynamiikka sekä laskua vastustavien voimien hallinnan parantaminen”, mäkihypyn ja yhdistetyn lajijohtaja Mika Kojonkoski taustoittaa.

Kojonkoski ja mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Lauri Hakola ovat olleet mukana voimalevyn suunnittelussa. He ovat määritelleet visuaalisen palautteen, joka näkyy urheilijalle tietokoneen näytöltä. Voimalevy on rakennettu vauhtimäen ladun leveyttä vastaavaksi, ja pituus vastaa mäkihyppymonon pohjan pituutta.

”Mäkihypyssä laskuvauhti ja nopeus tultaessa hyppyripöydälle ovat ylivoimaisesti tärkeimmät tekijät onnistuneen suorituksen takana. Harjoitellessaan voimalevyn avulla urheilijat saavat välittömän visuaalisen palautteen sivuttais- ja kiertovoimista jalkojen alla. Pyrkimys näiden voimien minimointiin on laskuvauhdin kannalta kaikkein olennaisinta”, Kojonkoski avaa voimalevyn merkitystä harjoittelussa.

Tutkimus- ja kehitystyö talvilajien parissa jatkuu vahvana Vuokatissa

Tutkimus- ja kehitystoiminta Vuokatin liikuntateknologian yksikössä erityisesti pohjoismaisten hiihtolajien parissa avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia lajiliittojen kanssa tehtävälle yhteistyölle. Voimalevyn suunnittelu- ja toteutustyön tehnyt liikuntateknologian yksikön suunnittelija (DI) Keijo Ruotsalainen kiittelee lajien ja yksikön välistä yhteistyötä:

”Voimalevyn suunnittelu ja toteutus ovat äärimmäisen hyvä esimerkki lajin (tässä tapauksessa mäkihyppy + yhdistetty) kyvystä määritellä kentältä kumpuava tarve riittävän tarkasti sekä Vuokatin liikuntateknologian vankasta kokemuksesta voiman mittaamisessa.”

Myös Mika Kojonkoski on hyvillään liikuntateknologian yksikön kanssa tehtävästä yhteistyöstä:

”On hienoa, että meillä on Vuokatin liikuntateknologian yksikkö tukemassa suomalaista talviurheilua ja kehittämässä työkaluja arkipäivän harjoitteluun. Huippu-urheilu koostuu äärimmäisen monesta asiasta, mutta isossa kuvassa tällaisten palasten, kuten juuri kehitetty voimalevy, merkitys on hyvin tärkeä.”

Voimalevy valmistui osana Vuokatin liikuntateknologian yksikön Urheilun data ja digitalisaatio CEMIS-UDDA -hanketta. Tärkeässä roolissa voimalevyn teknisessä toteutuksessa oli myös liikuntateknologian yksikön CEMIS – kumppaneista Kajaanin Ammattikorkeakoulu. Projektissa hyödynnettiin heidän voimalevyvahvistinosaamista.

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on Oulun yliopiston, Kajaanin Ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston, VTT:n ja CSC:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö on ollut osa CEMIS-toimijoiden verkostoa vuodesta 2010.

Lisätietoja:

Liikuntateknologian yksikkö Vuokatissa on osa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa. Liikuntateknologian yksikkö on erikoistunut monitieteelliseen ja soveltavaan liikuntabiologian tutkimukseen sekä liikuntateknologian maisteri- ja tohtorikoulutukseen. www.jyu.fi/fi/liikunta/liikuntateknologian-yksikko-vuokatissa