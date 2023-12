Veslatec osti nostolaitepioneerin – tähtäimessä vahva kansainvälistyminen

Vaasalainen Veslatec Oy on ostanut nostolaitteita valmistavan Nordlift Oy:n Sodankylästä 11.12.2023. Kaupan myötä Nordlifistä tulee Veslatecin tytäryhtiö.

Nordlift Oy on nostolaitteiden pioneeriyritys, joka tunnetaan maailmalla erityisesti erikoisnostimistaan sekä siitä, että sen nostimilla voidaan nostaa jopa kokonaisia junia. Yritysostolla Veslatec kasvattaa asemaansa kansainvälisillä markkinoilla ja laajentaa omien tuotteidensa valikoimaa.

– Nordlift on kansainvälisillä markkinoilla entistä kilpailukykyisempi, kun sen koko tuotanto voidaan hoitaa omissa tehtaissa. Nordliftillä on osaamista nostolaitteiden suunnitteluun, hitsaukseen, kokoonpanoon ja testaukseen, kun taas Veslatec hallitsee lasertyöstön ja jatkojalostuksen, tiivistää Veslatecin toimitusjohtaja Tom Bergström.

Veslatec vahvistaa yritysostolla kansainvälistä liiketoimintaansa. Nordliftin liikevaihto oli viime vuonna 2,3 miljoonaa euroa, ja sen liiketoiminnasta yli puolet tuli viennistä. Veslatecin vastaava osuus oli noin 17 prosenttia 7,5 miljoonan liikevaihdolla.

– Nordlift on veturimme maailmalle. Saksassa oma myyntikonttorimme hoitaa Euroopan ja Kansainvälisen kaupan. Loppuasiakkaita löytyy Aasiaa myöten, Bergström kertoo.

Nordliftin toimitusjohtajana toiminut Matti Ranttila jatkaa Nordliftin pienosakkaana ja neuvonantajana vielä kaksi vuotta. Veslatec valikoitui ostajaehdokkaista laajan osaamisensa ja tuotantokapasiteettinsa takia.

– Uskon vahvasti Veslatecin kykyyn valmistaa ja viedä Nordliftin korkealuokkaisia tuotteita maailmanlaajuisille markkinoille. Tuotekehitystä on tehty jo vuosikymmenet, ja tuotteet ovat vakiinnuttaneet asemansa maailmalla. Voin luovuttaa elämäntyöni hyvillä mielin eteenpäin nuoremmilleni, Ranttila kertoo.

– Olemme sitoutuneet kehittämään omaa tuoteliiketoimintaamme asiakkaiden toiveet edellä. Tavoitteenamme on räätälöidä myös nostolaitteita yhä enemmän projektikohtaisesti, Bergström päättää.

Veslatec Oy on perustettu vuonna 1989, ja sillä on työntekijöitä noin 40. Veslatecin viime vuoden liikevaihto oli noin 7,5 miljoonaa euroa. Yhtiön päätoimialat ovat metallituotteiden valmistus, metallituotteiden työstö sekä laserleikkaus. Veslatecin kotipaikka on Vaasa, ja sen toinen tehdas sijaitsee Porissa sekä suunnittelu- ja myyntitoimisto Asikkalassa.

Nordlift Oy on valmistanut nostolaitteita jo vuodesta 1977 asti. Nordliftin vuoden 2022 liikevaihto oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Sen päätoimialat ovat nosto- ja siirtolaitteet. Nordliftin asiakkaina on valtiollisia toimijoita ja raskaan teollisuuden toimijoita Suomessa ja Kansainvälisesti. Yhtiön kotipaikka on Sodankylä