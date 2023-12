Pohjoisen Järvi-Suomen matkailualue sai 1,5 miljoonaa euroa tukea alueen kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Kärkikohteina Koli ja Bomba

Pohjoisen Lakelandin matkailualue on saanut runsaat 1,5 miljoonaa euroa EU:n hanketukea alueen kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Päätavoitteena on matkailualan yritysten kannattava kasvu ja kansainvälistyminen hankkeen kärkikohteiden Kolin ja Bomban matkailualueilla. Koko Pohjoisen Lakelandin yhteistyöverkoston piiriin kuuluu useita matkailualueita Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun alueilla.

”Aiemmin Pohjoisen Lakelandin alueella ei ole tehty laajamittaista, systemaattista yhteistyötä. Hankkeen myötä tavoittelemme verkostolle pitkäaikaista, avoimuuteen perustuvaa yhteistyömallia, jonka avulla matkailualueemme nostetaan vahvasti maailman matkailukartalle. Esimerkiksi kiertomatkatarjonnan puute on alueella tiedostettu, ja niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on nyt syntynyt vahva tahtotila. Mitä kauempaa Suomeen tullaan, sitä varmemmin matkaan halutaan liittää useita kohteita”, Lieksan Kehitys Oy LieKen toimitusjohtaja Heikki Rusanen kertoo.

”Olemme innoissamme, että pääsemme rakentamaan vahvaa yhteistyötä matkailun kehittämisessä Kolin, Lieksan, Juuan, Bomban, Joensuun sekä Tahkon ja Vuokatin kanssa. Matkailun kasvu vaatii kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvua, ja yhteistyöllä pystymme parantamaan Pohjoisen Lakeland -brändin ja alueiden tunnettuutta ja vetovoimaa valituilla kohdemarkkinoilla”, sanoo Pielisen Karjalan Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Minna Heikkinen.

Verkoston konkreettisia toimia tulevat olemaan muun muassa yhteismarkkinointi, digitaalisen saavutettavuuden parantaminen, tuotteistus, yhteistyöverkoston vahvistaminen sekä yrittäjien valmennukset.

”Jatkossa tulemme myös osallistumaan yhdessä kansainvälisille messuille ja kehittämään asiakasosaamistamme, jotta saamme luotua pitkäjänteiset suhteet kansainvälisiin matkanjärjestäjiin”, Pikesin hankeosuudesta vastaava Heikkinen jatkaa.

Pääpaino Kolin matkailualueen kansainvälistymisessä

Pohjoinen Lakeland -verkoston kehittämisen lisäksi Kolin, Bomban ja Joensuun matkailualueilla on hankkeessa omia sisältöjään.

Tuesta merkittävin osa, 0,96 miljoonaa euroa, myönnettiin Kolin matkailualueelle. Päätavoitteena on lisätä matkailutoimialan työpaikkoja ja alueen elinvoimaisuutta Pielisen Karjalan matkailualueella.

”Kolin matkailualue upeine kansallismaisemineen on ollut viime vuosien suosituimpia kotimaan matkakohteita. Maisemat Ukko-Kolin huipulta, kansallispuiston upeat retkeilyreitit ja Pielinen saarineen tarjoavat elämyksiä, joita ei mistään muualta maailmalta löydy. Koli on palkittu Vuoden kotimaisena matkakohteena 2021, Pohjoismaiden parhaana ulkoilukohteena 2022 ja Vuoden kotimaisena vierailukohteena 2023. Ympärivuotista kasvua haetaan nyt kansainvälisestä matkailusta, mikä taas vaatii palveluiden ja tuotteistuksen lisäämistä. Kansainväliset matkanjärjestäjät ovat tottuneet ostamaan huolellisesti paketoituja matkakokonaisuuksia. Tässä meillä on vielä tekemistä. Lisäksi tarvitsemme uusia toimijoita alueelle”, LieKen toimitusjohtaja Heikki Rusanen sanoo.

Bomballe haetaan ohjelmapalveluyrityksiä, Joensuu kehittyy liikenteen solmukohtana

Bomban matkailualue Nurmeksessa sijaitsee kolmen kansallispuiston keskellä, ja on vahvasti kehittyvä ympärivuotinen matkailukohde täynnä uniikkeja mahdollisuuksia. Bomban alue tarjoaa jo nyt laajan aktiviteettitarjonnan, ja sitä halutaan hankkeen myötä aktiivisesti monipuolistaa. Esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksille olisi kova tarve.

Bomban karjalaiskylän aluetta on kehitetty vahvasti viime vuosina. Seuraavaksi, kesällä 2023 Pielisen rantamaisemassa sijaitseva Break Sokos Hotel Bomba saa uuden hotellisiiven järvimaisemahuoneineen.

”Joensuun erityishuomiona taas on löytää keinoja matkustamiseen liittyvien palveluiden parantamiseen. Maakuntien keskuskaupungit ovat matkailijalle solmukohtia. Yhdessä koko Pohjoinen Lakeland -verkoston kanssa tulemme parantamaan saavutettavuutta täysin uusin tavoin, jotta alueellemme matkustettaisiin entistä enemmän. Tämän tyylistä yhteistyötä ei ole aikaisemmin alueiden ja matkailukohteiden välillä tehty, kertoo Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Pohjoinen Lakeland, Matkailuyritysten kannattava kasvu ja kansainvälistyminen -hankkeen pääkoordinaattori on Lieksan Kehitys Oy LieKe ja rahoittavana viranomaisena Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy ja Joensuun kaupunki toteuttavat ryhmähankkeessa omat hankekokonaisuutensa.

Pohjoinen Lakeland on matkailualue, johon kuuluvat Kolin, Bomban, Tahkon ja Vuokatin matkailualueet. Pohjoisen Lakelandin kehittämistyössä ovat mukana myös Joensuun, Kuopion, Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Sotkamon ja Juuan kunnat.