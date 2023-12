Katso vuoden 50 suosituinta museota – näissä kohteissa suomalaiset vierailivat eniten!

Museokortti on vuoden mittainen pääsylippu 370 museoon ympäri Suomen. Vuonna 2015 käyttöönotetulla hittituotteella on vierailtu museoissa tammikuun alusta joulukuun puoliväliin ennennäkemätön määrä. Museokorttia on käytetty tänä vuonna hurjat 2,5 miljoonaa kertaa. Se on puolet enemmän kuin vuonna 2022, jolloin museoissa vierailtiin Museokortilla 1,7 miljoonaa kertaa.

Selvitimme, mitkä museot olivat kansan suosikkeja tänä vuonna. Listasimme 50 suosituinta Museokortti-kohdetta, jossa vierailtiin eniten. Top 50 -listaus löytyy jutun lopusta.

Ateneumin taidemuseossa vierailtiin tänä vuonna kaikista eniten. Myös muut taidemuseot olivat huippusuosittuja. Usva Torkki / Museokortti

Taidemuseot vetävät väkeä vuodesta toiseen

Pääkaupunkiseudun suuret kohteet, Ateneum, Kiasma, Amos Rex, WeeGee, Kansallismuseo ja Designmuseo, olivat tänä vuonna kaikista suosituimpia Museokortti-kohteita.

Myös muut Helsingin taidemuseot Ateneumin, Kiasman ja Amos Rexin ohella ovat kiinnostaneet perinteisesti yleisöä: Suomen valokuvataiteen museo K1, Helsingin Taidehalli, Didrichsenin taidemuseo, Sinebrychoffin taidemuseo ja HAM Helsingin taidemuseo olivat 15 suosituimman kohteen joukossa.

Taidemuseot muualla Suomessa ovat olleet myös erittäin suosittuja vuonna 2023. Sara Hildénin taidemuseo Tampereella, Tampereen taidemuseo, Turun taidemuseo, Ars Nova Turussa, Serlachius-museo Gösta Mänttä-Vilppulassa, Taide- ja museokeskus SINKKA Keravalla, Hämeenlinnan taidemuseo ja Salon taidemuseon Veturitalli sijoittuivat 50 suosituimman Museokortti-kohteen joukkoon.

Uusi nykytaiteen museo Chappe Raaseporissa on vetänyt kävijöitä hurjat määrät ja siten sijoittui vuoden 21. suosituimmaksi kohteeksi, vaikka kohde avattiin vasta tämän vuoden huhtikuussa. Keväällä 2022 avautunut Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva on ollut myös huippusuosittu kuluvana vuonna ja sai 15. sijan museolistauksessa.

Myös muut uudet kohteet ovat kiinnostaneet museovierailijoita. Kesällä 2023 avautunut Aalto2 lukeutui suosituimpiin kohteisiin. Uusi museokeskus on arkkitehtuurin, muotoilun ja kulttuuriperinnön ainutlaatuinen kohtaamispaikka Jyväskylässä.

Tiedekeskus Heureka oli vuoden 7. suosituin Museokortti-kohde. Heureka tarjoaa oivaltamisen iloa ja elämyksiä kaikenikäisille! Ella Karttunen / Museokortti

Koko perheen kohteet kiinnostavat monipuolisilla sisällöillään

Heureka, LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Museokeskus Vapriikki ovat koko perheen kestosuosikkeja ja hurmaavat vuodesta toiseen monipuolisilla sisällöillään, kuten tänäkin vuonna. Nämä Museokortti-kohteet olivat 10. suosituimman museon joukossa.

Kaikenikäisiä kävijöitä vetävä Muumimuseo ihastuttaa Tampereella muumien ja kuvataiteen ystäviä vuodesta toiseen. Elämyksellinen taidemuseo kuului vuoden suosituimpiin museoihin. Kesällä 2022 avautunut uusi Museo Leikki nousi myös koko perheen suosikkien joukkoon.

Museokortilla pääsee astumaan myös tropiikkiin! LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha oli yksi suosituimmista kohteista museokorttilaisten keskuudessa tänä vuonna. Ella Karttunen / Museokortti

Museoissa käytiin monipuolisesti historiakohteista kasvitieteelliseen puutarhaan

Suosituimpien museoiden listalle sijoittui kohteita monipuolisesti eri teemoista. Tämän vuoden suosikkeja olivat muun muassa Suomen lasimuseo Riihimäellä, Musiikkimuseo Fame Helsingissä, Suomen luontokeskus Haltia Espoossa, Suomen kello- ja korumuseo Kruunu Espoossa, LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha Helsingissä sekä Suomen Ilmailumuseo Vantaalla.

Meriteemaiset museot kiehtoivat myös museokorttilaisia. Merikeskus Vellamo oli vuoden 25. suosituin museo. Kotkan Kantasatamassa sijaitsevassa Merikeskus Vellamossa toimivat Kymenlaakson museo ja Suomen merimuseo, jotka kertovat kotiseudun ja meren tarinoita. Myös Vellamon museolaiturissa kesäisin avoinna olevat museoalukset jäänmurtaja Tarmo ja majakkalaiva Kemi pääsivät suosituimpien kohteiden listalle. Turussa puolestaan museokävijöitä veti Forum Marinum, joka sijaitsee Turun sataman kupeessa ja on merellisen tiedon ja toiminnan keskus.

Historiakohteista linnat olivat suuren suosion kohteena. 700-vuotiaat linnat, Hämeen linna ja Turun linna, kuuluvat Suomen hienoimpiin nähtävyyksiin ja vievät kierrokselle keskiaikaan. Nämä linnat olivat suomalaisten suosikkeja tänä vuonna. Myös Luostarinmäen museokortteli Turussa sai paikan suosituimpien kohteiden listalta. Ainutlaatuinen miljöö keskellä kaupunkia on Turun ainoa yhtenäinen puutaloalue, joka säilyi vuoden 1827 Turun palossa.

Myös taiteilijakodeissa ja kotimuseoissa käytiin tänä vuonna paljon. Museokorttilaiset vierailivat sankoin joukoin kansallisromantiikan kulta-aikana rakennetuissa Tuusulanjärven taiteilijakoti Halosenniemessä ja Ainolassa, Ane ja Signe Gyllenbergin taidekokoelmaa esittelevässä kotimuseo Villa Gyllenbergissä ja Akseli Gallen-Kallelan itse suunnittelemassa Tarvaspään ateljeelinna Gallen-Kallelan museossa.

Museokortti tarjoaa elämyksiä taiteen, tieteen, historian, musiikin, urheilun, arkkitehtuurin, muotoilun, luonnon ja monen muun kiehtovan aiheen parissa. Ella Karttunen / Museokortti

Vuoden 2023 suosituimmat Museokortti-kohteet

Ateneumin taidemuseo Nykytaiteen museo Kiasma Amos Rex Näyttelykeskus WeeGee Kansallismuseo Designmuseo Heureka, suomalainen tiedekeskus LUOMUS Luonnontieteellinen museo Museokeskus Vapriikki Suomen valokuvataiteen museo K1 Helsingin Taidehalli Didrichsenin taidemuseo Sinebrychoffin taidemuseo HAM Helsingin taidemuseo Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva Hakasalmen huvila Sara Hildénin taidemuseo Turun taidemuseo Suomen lasimuseo Tampereen taidemuseo Chappe Ars Nova LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha WAM Merikeskus Vellamo Aboa Vetus Turun linna Serlachius-museo Gösta Musiikkimuseo Fame Villa Gyllenberg Museo Leikki Hämeen linna Muumimuseo Gallen-Kallelan Museo Suomen valokuvataiteen museo Forum Marinum Taide- ja museokeskus SINKKA Halosenniemi Arkkitehtuurimuseo Museo Milavida Hämeenlinnan taidemuseo Kuopion museo Aalto2 Salon taidemuseo - Veturitalli Ainola Suomen kello- ja korumuseo Kruunu Museolaivat Tarmo ja Kemi Suomen luontokeskus Haltia Luostarinmäki Suomen Ilmailumuseo

Museokortti (76 €) on vuoden mittainen pääsylippu 370 museoon. Nyt vuoden loppuun asti Museokortteihin kuukausi kaupan päälle: 12 kk + 1 kk. Etu voimassa 31.12.2023 asti.