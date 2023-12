Hallintovaliokunnan Peltonen ja Heinäluoma: Sopu maahanmuuttopaktista on tervetullut

Euroopan unionissa on saavutettu parlamentin ja jäsenmaiden välillä yhteisymmärrys ns. maahanmuuttopaktista, jolla uudistetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää. Sdp:n edustajat pitävät tärkeänä, että sopu löydettiin vielä tämän kauden aikana, eikä asia lykkääntynyt hamaan tulevaisuuteen.



Sovun löytyminen on tärkeää Suomelle, jossa viime kuukaudet ovat jälleen osoittaneet tarpeen yhdenmukaistaa ja päivittää EU:n yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa.



- Venäjän häikäilemätön toiminta itärajalla ja siirtolaisten välineellistäminen ja kuljettaminen rajalle osoittaa, että EU:n yhteisiä pelisääntöjä ja jäsenmaiden valmiutta auttaa toisiaan tarvitaan. Odotamme, että hallitus ja suomalaiset europarlamentaarikot vievät Suomen etujen mukaista historiallista kompromissia nyt eteenpäin lopulliseen hyväksyntään, edustajat summaavat.



SDP:n edustajat katsovat, että saavutettu sopu parantaa EU:n ulkorajavalvontaa ja antaa uudet yhteiset pelisäännöt pakolaisten vastaanottoon sekä hakemusten nopeaan käsittelyyn ja perusteettomien turvapaikanhakijoiden palautuksiin.



- SDP on ajanut jo pitkään EU:lle yhtenäistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. On tärkeää, että eduskunta saa pian tarkan arvion ratkaisun sisällöstä ja Suomen toimintalinjoista.