Europarlamentaarikko Kumpula-Natri: Historiallinen sopu EU:n maahanmuuttolakien uudistamisesta

-Säädökset ovat olleet valmisteluissa lähes vuosikymmenen, olen tyytyväinen, että neuvotteluissa saatiin sopu juuri ennen vuodenvaihdetta, Miapetra Kupula-Natri kommentoi.

Suomen kannalta oli erityisen tärkeä saada uudistus hyväksyttyä. Neuvotteluiden loppusuoralla pakettiin saatiin mukaan myös kompromissi kriisitilanteista, joissa turvapaikanhakijoita välineellistetään.

- Kulunut syksy on osoittanut myös Suomessa, että tarvitsemme laajempia keinoja erilaisiin kriisitilanteisiin. Suomi on EU:n ulkorajamaa, ja tämän vuoksi on keskeistä, että kriisiasetus on mukana kokonaisuudessa. Kumpula-Natri jatkaa.

Eurooppa tarvitsee maahanmuuttoa. Nyt neuvoteltu uudistus vahvistaa laillisen maahanmuuton prosesseja, sekä pyrkii puuttumaan laittomaan toimintaan, kuten salakuljetuksiin ja hallitsemaan rajatilanteita.

On erittäin tärkeää, että jäsenmaat noudattavat yhteisiä sääntöjä prosesseissa. Uudistus on toteutettu EU:n perusarvoja kunnioittaen ja siinä on otettu huomioon erityisesti heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä suojelua tarvitsevat henkilöt. Tärkeänä lisänä on myös jäsenmaiden välinen solidaarisuusmekanismi, jolla helpotetaan eniten turvapaikanhakijoita vastaanottavien jäsenmaiden tilannetta.

-Maahanmuuttoa on aina tapahtunut ja tulee tapahtumaan tulevaisuudessa edelleen. Nyt neuvoteltu paketti tuo välttämättömiä tarkennuksia maahanmuutto- ja turvapaikanhakuprosesseihin, sekä mahdollistaa puuttumisen oikeudenmukaisella tavalla laittomaan toimintaan maahanmuutossa. Uudistuksesta tulevat hyötymään kaikki jäsenmaat. Erityiskiitos Ruotsin komissaari Ylva Johanssonille sitkeästä työstä säädösten aikaansaamiseksi,” Kumpula-Natri kiittää.