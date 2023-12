Joulunaika vaikuttaa palvelujen ja toimipisteiden aukioloaikoihin

Kiireellisiin asioihin apua saa pyhäpäivinäkin. Osa sosiaali- ja terveysasemien kiirevastaanotoista on avoinna myös jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä, uudenvuodenpäivänä ja loppiaisena. Niiden tiedot löydät Poikkeusaukioloajat-sivulta. Soita kiirevastaanoton numeroon ennen kiirevastaanotolle lähtemistä. Jos oma kiirevastaanottosi on suljettuna, soita päivystysapuun numeroon 116117, joka on avoinna ympäri vuorokauden. Puhelimessa hoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa sinut oikeaan hoitopaikkaan.



Ympärivuorokautiset päivystykset Tampereen Acutassa ja Valkeakoskella palvelevat normaalisti. Soita päivystysapuun numeroon 116117 ennen kuin lähdet päivystykseen. Kuhmoislaisten päivystys on Jokilaakson sairaalassa Jämsässä (puh. 040 712 2555).

Hätätilanteessa soita aina hätänumeroon 112.



Jos tarvitset kiireellistä hammashoitoa, ole arkipäivisin kello 8–15 yhteydessä kotipaikkasi hammashoitolan ajanvaraukseen. Arkisin kello 15–21 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–21 soita Tays Acutan yhteydessä olevan hammaslääkäripäivystykseen numeroon 03 384 5335.



Sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa 0500 625 990 auttaa kiireellistä kriisiapua tai sosiaalihuollon arviota vaativissa tilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna kaikkina vuorokauden aikoina.



Neuvoja ja hoito-ohjeita voit kysyä myös Pirkanmaan terveysneuvonnasta numerosta 03 384 5000, joka on avoinna vuoden jokaisena päivänä kello 7–22.