Helsingissä 700 000 asukkaan raja ylittynee vuonna 2027

Vuoden 2022 lopulla virallisen väestötiedon mukaan Helsingissä asui 664 028 henkeä. Ennusteen mukaan 700 000 hengen raja rikkoontuu vuonna 2027, vuonna 2040 väestöä on 722 000 henkeä ja ennustekauden lopulla 906 000 henkeä. Vuoden 2024 väestönkasvuksi ennustetaan 8 200 henkeä, ja vuodesta 2025 eteenpäin kasvu on hieman alle 7 000 vuodessa, mikä on lähellä 2010-luvun keskiarvoa.

Helsingin seudun 14 kunnan alueella väestömäärä kasvaa yhteensä nykyisestä 1,55 miljoonasta hengestä 1,88 miljoonaan henkeen vuonna 2040. Ennustekauden lopulla vuonna 2060 seudulla väestöä asuu 2,13 miljoonaa henkeä.

Lisää väestöä ulkomaan muuttoliikkeestä

Helsingin väestönkasvu perustuu suurimmalta osin muuttoliikkeeseen, josta suurin osa tulee ulkomailta. Helsinki saa muuttovoittoa myös Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta. Kuolleiden määrä kasvaa tulevina vuosina väestön ikääntymisen myötä syntyneiden määrää enemmän, joten luonnollinen väestönkasvu, syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus, pienenee ennustekauden loppua kohti.

Vanhimmissa ikäryhmissä voimakasta kasvua

Ennustekauden huomattavin kasvu tapahtuu vanhimmissa ikäryhmissä. 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoden 2030 loppuun mennessä 15 000 hengellä. Vuonna 2040 ikäryhmässä on jo lähes 30 000 henkeä enemmän kuin ennustekauden alussa.

Alle kouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan hieman yli 3 000 lapsella vuoden 2030 loppuun mennessä, ja vuonna 2040 0–6-vuotiaita on 5 000 lasta nykyistä enemmän. Peruskouluikäisten, 7–15-vuotiaiden määrä kasvaa maltillisemmin; vuonna 2030 ikäryhmässä on lähes sama määrä lapsia kuin vuonna 2022, ja vuonna 2040 kouluikäisiä on 4 000 lasta nykyistä enemmän.

Rakentuville asuinalueille suurin väestönkasvu

Vuoden 2037 ulottuvan alueittaisen ennusteen mukaan Helsingin suurpiireistä kasvaa eniten Keskinen suurpiiri. Osa-alueista väestön määrä lisääntyy eniten alueilla, joille rakennetaan runsaasta uusia asuntoja. Näitä alueita ovat muun muassa Kalasatama ja sen naapurialueet, Keski- ja Pohjois-Pasila, Kruunuvuorenrannan alue ja Yliskylä, Vuosaari sekä Malmin lentokenttä. Osalla asuntotuotannon projektialueista rakentaminen ja sen myötä väestön määrä kasvaa jo 2020-luvulla, mutta osalla alueista kasvu painottuu ennustekauden loppupuolelle 2030-luvulle. Huomattavaa on, että ennusteen mukaan osalla Helsingin alueista väestön määrä myös pienenee.

Ruotsinkielisen väestön osuus väestöstä pienenee

Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa Helsingissä ennustekaudella vuoteen 2060 mennessä noin 7 000 hengellä, mutta ryhmän osuus koko väestöstä laskee 5,6 prosentista 5,0 prosenttiin. Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa eniten samoilla alueilla kuin koko väestönkin määrä.

Ennustetiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2022–2060 sekä Helsingin alueittainen väestöennuste vuoteen 2037.

* Ennuste laadittiin keväällä 2023, jolloin ennustettiin sen hetkisten ennakkotietojen perusteella kuluvan vuoden kasvuksi hieman yli 8 000 henkeä. Tammi-lokakuun ennakkotietojen perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että vuoden 2023 todelliseksi kasvuksi tulee yli 10 000 henkeä.