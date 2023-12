Polven nivelkierukan siirtoleikkauksesta apua nuorten potilaiden alkavaan nivelrikkoon

Alkava nivelrikko yhdistettynä polven nivelkierukan puuttumiseen tai puutteellisuuteen johtaa usein merkittävään toimintakyvyn rajoittumiseen alle 45-vuotiailla potilailla. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan polven nivelkierukan siirreleikkaus vaikuttaa parantavan hyvin valittujen potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Tämä todettiin sekä lievästä että keskivaikeasta nivelrikosta kärsivien potilaiden ryhmissä.

Tutkimukseen valittiin mukaan HUSissa vuosien 2011–2021 välillä leikatut 35 ensimmäistä nivelkierukkasiirrepotilasta. Tutkimuspotilaat olivat alle 45-vuotiaita ja heille oli tehty useita aiempia polven tähystysleikkauksia ja polvessa oli korkeintaan keskivaikea nivelrikko. Potilaiden hoitotulokset arvioitiin yhden ja kahden vuoden kohdalla.

Kaikki leikkaukset suoritti osastonylilääkäri, dosentti Jan Lindahl, joka toimi myös tutkimusryhmän johtajana. Ennen ensimmäistä leikkausta organisoitiin kierukkasiirteiden otto elinluovuttajilta ja tämä liitettiin osaksi ortopedian ja traumatologian klinikan luu- ja tukikudospankkitoimintaa.

“Uusi leikkaustekniikka vaati kouluttautumista koko tiimiltä. Aiemmissa tutkimuksissa on ajateltu, että lieväkin nivelrikko voi vaikuttaa kierukkasiirteen kestävyyteen ja kiistanalaista on ollut, onko siirteestä hyötyä keskivaikeasta nivelrikosta kärsiville. Näyttöä ei ollut myöskään siitä, voidaanko siirreleikkauksella hidastaa nivelrikon etenemistä”, kertoo Lindahl.

Toimintakyky ja elämänlaatu paranee

Tutkimuksessa havaittiin, että potilaiden elämänlaatu oli parantunut ja oireet vähentyneet merkittävästi sekä vuoden että kahden vuoden kuluttua leikkauksesta. Vaikeammasta nivelrikosta kärsivät kokivat merkittävämpää helpotusta, vaikka ero lievästä nivelrikosta kärsiviin potilaisiin ei ollut suuri. Kenelläkään tutkimukseen osallistuneista potilaista nivelrikko ei edennyt seuranta-aikana eikä yhtään kierukkasiirrettä jouduttu poistamaan.

“Nivelkierukan siirtoleikkauksia on pitkään pidetty kokeellisena kirurgiana. Tämän ensimmäisen suomalaisen prospektiivisen seurantatutkimuksen tulokset sekä viime vuosina julkaistujen muiden tutkimusraporttien tulokset osoittavat, että kierukkasiirreleikkaus on hyvä hoitovaihtoehto nuorelle potilaalle, joka on menettänyt pääosan kierukasta yleensä trauman seurauksena ja jolla polvessa on kipuja sekä alkava nivelrikko”, kertoo Lindahl.

Tutkimusryhmässä oli lisäksi mukana ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Anni Aavikko, kliininen opettaja, lääketieteen ja kirurgian tohtori Ville Bister ja dosentti Aleksi Reito. Tutkimus suoritettiin erityisvaltionosuus- eli EVO-tutkimusrahoituksella.

Tutkimusjulkaisun verkkoversio (springer.com)

Lisätiedot tutkimuksesta:

Jan Lindahl, osastonylilääkäri, HUSin tukielinkirurgia, jan.lindahl@hus.fi