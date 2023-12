Giganttilaiset äänestivät 50 000 € joululahjoituksesta, Pelastakaa Lasten Digifrendi-toiminnasta henkilökunnan suosikki

Gigantti tekee hyvää -työn päätavoite, digitaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen, ohjasi joululahjoituksen toteuttamista tänäkin vuonna. Henkilökuntaäänestyksessä ehdolle asetettiin viisi toimijaa, jotka tukevat eri muodoissaan lasten, nuorten ja ikäihmisten digitaalista osallisuutta ja hyvinvointia.

Vuonna 2022 Gigantin joululahjoitus suuntautui seniori- ja saattokoteihin ympäri Suomea, luontoaiheisen virtuaalikokemuksen ja VR-lasien muodossa. Tänä jouluna giganttilaiset halusivat huomioida etenkin lapsia ja nuoria, jotka kaipaavat arjessaan tukea: äänestyksen perusteella kärkeen nousivat Pelastakaa Lasten Digifrendi-toiminta ja Icehearts-yhteisön ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö.

”Henkilöstöäänestyksemme tulos kertoo, että ihmiset haluavat muistaa myös heitä, jotka vasta kasvavat osaksi digiyhteiskuntaa, ja tarvitsevat siihen turvallisten aikuisten tukea. Vaikka annamme joululahjoituksemme taloudellisen tuen muodossa, haluamme Gigantissa muistuttaa myös maksuttoman digiavun merkityksestä. Jokainen meistä voi tarjota jouluna apuaan sitä tarvitsevalle, vaikka katsomalla laitteiden asetukset ja päivittämällä sovellukset, tai auttamalla nettiasioinnissa. Ja joskus parasta digiapua voi olla vain kysyä lähimmäiseltään puhelimitse, mitä kuuluu”, kuvailee Gigantin toimitusjohtaja Niko Sandström.

”Pelastakaa Lapset on kumppanimme jo Huippula-hankkeesta, joka opettaa 5.-luokkalaisille digiturvataitoja ympäri Suomen. On ilo vahvistaa yhteistyötämme lahjoittamalla varoja myös järjestön toiseen tukimuotoon, joka tähtää nuorten pitkäjänteiseen auttamiseen ja valmentaa vapaaehtoisia osaksi Digifrendi-toimintaa. Iceheartsin tekemä tärkeä, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö on puolestaan tullut tutuksi myymälöidemme paikallisyhteistyön kautta jo Turun ja Tampereen seuduilla. Ohjaamme lahjoituksemme Icehearts-toiminnan kannalta oleellisten laitteiden hankintaan, jotka tukevat lasten oppimista ja harrastamista”, Sandström kertoo.

Gigantin 50 000 € joululahjoituksen saajat ja lahjoitussummat:

1️. Pelastakaa Lapset | Digifrendi-toiminta syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, 25 565 €

2️. Icehearts | Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tukevat laitteet, 13 795 €

3. Kaikille Kone | Laitteita vähävaraisille opiskelijoille, 4 985 €

4. Vanhustyön keskusliitto | SeniorSurf, digiosallisuutta ja -opastusta ikäihmisille, 4 595 €

5. Ikäteknologiakeskus | Konstikoppa ja vastaavat digitukihankkeet ikäihmisille, 1 050 €

Ääniä henkilökuntaäänestyksessä annettiin yhteensä 381.