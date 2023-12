Maaliskuussa avautuvaan uuteen koodikouluun on hakenut jo yli 1000 ihmistä – hakijoita 23 eri kansallisuudesta

Kood/Sisussa opiskellaan kahden vuoden ajan ohjelmistokehitystä käytännönläheisesti. Hakijoilta ei vaadita aiempaa kokemusta tai koulutusta alalta. Opiskelussa lähtökohtana on se, että opiskelijat opiskelevat työelämälähtöisesti työpaikkaa eikä tutkintoa varten.

”Tavoitteenamme on edistää ohjelmistoalan monimuotoisuutta. Siksi olemmekin superinnoissamme siitä, että hakijoita on hyvin erilaisista taustoista. Mukana on alasta kiinnostuneita esimerkiksi Virosta, Espanjasta ja Kolumbiasta,” kertoo kood/Sisun johtaja Laura Nykänen.

Haku on auki ympäri vuoden – paikkoja sprinteille rajoitetusti

Kood/Sisu koodikouluun haetaan suorittamalla ensin verkkotesti ja sitten kolmen viikon intensiivinen ohjelmointijakso eli sprintti. Verkkotesti on auki ympäri vuoden. Sprinteille paikkoja on rajoitetusti, mukaan sprintteihin otetaan 175 hakijaa kerrallaan. Ensimmäinen sprintti pidetään Kuopiossa tammikuun lopussa, ja sen paikoista on varattu jo yli 70 prosenttia. Myös seuraavaan helmikuussa järjestettävään sprinttiin on ilmoittauduttu aktiivisesti. Sprintin läpäisseet aloittavat opintonsa kood/Sisussa maaliskuussa.

”Hakijoille ei ole minkäänlaisia vaatimuksia pohjakoulutuksen osalta. On kuitenkin ollut mielenkiintoista huomata, että sprintteihin ilmoittautuneista 40 prosentilla on taustalla joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Se kertoo siitä, että koulumme kiinnostaa myös alanvaihtajia”, toteaa Nykänen.

Opintotukioikeus selvityksessä

Opiskelu kood/Sisu koodikoulussa on maksutonta, mutta opintotukioikeus on vielä selvityksen alla. Nykänen toivoo, että asia ratkeaa pian.

“Suomessa yksityisillä oppilaitoksilla on mahdollisuus hakea Kelalta opintotukioikeutta tietyin kriteerein. Olemme hakeneet tukioikeutta yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa, mutta prosessi Kelan kanssa on vielä valitettavasti kesken. Tiedotamme heti, kun meillä on antaa asiasta lisätietoa. Toivomme toki, että opiskelijamme olisivat tukeen oikeutettuja, sillä se oletetusti helpottaisi opintojen rahoittamista”, sanoo Nykänen.

Savilahti tarjoaa koodikoululle monipuolisen oppimisympäristön

Kood/Sisu koodikoulu tulee sijoittumaan Savilahteen kasvavan yritys- ja oppilaitosyhteisön äärelle osoitteeseen Viestikatu 1. Alueella sijaitsee ainutlaatuinen kolmen koulutusasteen kampus. Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto muodostavat alueelle 17 500 opiskelijan yhteisön, joka kasvaa lähes 20 000:een, kun mukaan lasketaan myös lyhyempiä opintojaksoja suorittavat.

”Olemme ylpeitä siitä, että voimme tuoda koodikoulun juuri Savilahteen. Koulu täydentää osaltaan oppilaitosten koulutustarjontaa. Näen meillä tässä paljon yhteistyömahdollisuuksia niin yritysten kuin oppilaitosten suuntaan. Koodikoulumme mahdollistaa yritysten kasvua, yritysten perustamista ja uusien kasvuyritysten sijoittumista alueelle”, kertoo Nykänen.

Koodikoulun toimitilojen muutostyöt on aloitettu. Tilojen suunnittelusta vastaa suunnittelutoimisto Hiili & Timantti. Suunnittelussa otetaan huomioon tilojen monikäyttöisyys niin, että tilat mahdollistavat yhtä aikaa keskittymisen vaativaan työskentelyyn sekä rennomman kanssakäymisen ja tiimityöskentelyn. Kouluun pyritään rakentamaan opiskelijoiden hyvinvointia tukevia tiloja, kuten sohvanurkkauksia, pelihuone ja keittiö, joissa voi levähtää ja hengata muiden kanssa. Tiloissa ei ole perinteisiä luokkahuoneita. Tyyliltään rouheaan industrial-henkiseen tilaan tunnelmaa tuo kood/Sisun raikkaat brändivärit, joilla luodaan feminiinisyyden ja maskuliinisuuden tasapainoa.

kood/Sisu on vuonna 2023 Kuopioon perustettu koodikoulu, jossa opiskellaan tyypillisesti 1–2 vuotta intensiivisesti, tiiviissä yritysyhteistyössä, kansainvälisessä ympäristössä ja monipuolisissa tiimeissä. Koodikoulun opetuskieli on englanti. Opiskelu ei vaadi aiempaa koulutusta tai kokemusta. Koulussa ei ole ei ole opettajia eikä oppitunteja. Koulutusohjelma perustuu vertaisoppimiseen ja projektipohjaiseen työskentelyyn. Koulu tarjoaa joustavaa ja käytännönläheistä tapaa oppia koodaustaitoja. Opinnot voi suorittaa etänä, paikan päällä Kuopiossa tai hybridinä. Koodikoulun perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, Osuma Henkilöstöpalvelut, OP Ryhmä, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa Koodi/Sisu – koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Koulu toimii yhteistyössä Virossa toimivan koodikoulun, kood/Jõhvin, kanssa.

Seuraavat sprintit: 15.1.-2.2.2024 ja 12.2.-1.3.2024.​

www.koodsisu.fi