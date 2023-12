RP Logistics Oy:n enemmistöosuus osaksi Olmar Finland konsernia

RP Cap Oy (Petri Lempiäinen) on myynyt osakkeensa 19. joulukuuta 2023 Olmar Finlandille. Kauppahintaa ei julkaista.



Ensisijaisesti Hamina-Kotkan satamassa ja alueen teollisuuslaitoksissa toimiva RP Logistics Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat merkittävän toimijan alallaan. Yhtiöllä on laaja materiaalien käsittelykalusto, varastot ja ulkovarastotilat sekä yli 100 työntekijän ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta. Konsernin liikevaihto oli lähes eur 20M viime vuonna.



Yrityksellä on keskeinen rooli alueen metsäteollisuuden tuotteiden kuten sahatavaran ja sellun/paperin tuottajien palveluntarjoajana.



Olmar on sitoutunut kestävän kiertotalouden edistämiseen ja öljypohjaisten muovien käytön vähentämiseen. Tämä yritysosto on linjassa Olmarin sitoumuksen kanssa. Olmar ylläpitää ja parantaa RP Groupin asiakkaille tarjottavia palveluita ja asettaa samalla etusijalle satamatoimintojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.



RP Logisticsin perustaja Petri Lempiäinen jatkaa neuvonantajana, kun Olmar Finlandin toimitusjohtaja Timo Lehtinen ottaa johtovastuun RP Groupin toiminnoista ja sen työntekijöistä nykyisten Porin toimintojen lisäksi Mäntyluodossa ja Tahkoluodossa. Olmar keskittyy investoimaan strategiseen satamainfrastruktuuriin, joka tarvitsee kestävämpiä prosesseja sekä investointeja digitalisaatioon ja automaatioon.

Petri Lempiäinen kertoo kaupan taustasta. ”Olen johtanut noin neljännesvuosisadan RP Groupia ja saanut työskennellä uskomattoman taitavan ja sitoutuneen tiimin kanssa. Tästä osoituksena on se, että RP Group on ollut alansa menestyjä vuodesta toiseen. Yrittäjälle luopuminen ei ole useinkaan helppoa, mutta Olmar jakaa samat vastuulliset arvot itseni kanssa ja sen vuoksi kauppa oli mahdollista tehdä. Yhtiö saa hyvän uuden pääomistajan. Oma työni jatkuu Olmarin neuvonantajan roolissa ja mm. perheyhtiömme osaomistaman Fenniarailin hallituksen puheenjohtajana”.