Rakennusliike Soimun yrittäjälle rakennusneuvoksen arvonimi

Eero Mustosen elämäntyö on ollut rakentaminen. Hänet tunnetaan yhtenä joensuulaisen Rakennusliike Soimun perustajana ja hallituksen puheenjohtajana. Ansioihin lukeutuu myös toiminta erilaisissa edunvalvontatehtävissä mm. Rakennusteollisuus RT ry:ssä sekä Talonrakennusliitto ry:ssä.

Pienestä pitäen rakennustyömailla

Eero Mustosen isä Erkki Mustonen, joka oli ammatiltaan kirvesmies, kuljetti Eeroa rakennustyömailla jo pienestä pitäen. Eero oppi jo nuorena mitä elämä rakentamisen parissa edellyttää ja vaatii. Varttuessaan hän ei oikein osannutkaan kuvitella itselleen muuta ammatinvalinnanvaihtoehtoa kuin työ isänsä jalanjäljissä rakennuksilla.

Eero kouluttautui Kotkan teknillisessä oppilaitoksessa rakennusmestariksi työskennellen koko opiskeluajan kirvesmiehenä rakennuksilla loma-ajat. Valmistuttuaan hän työllistyi Perusyhtymä Oy:n vastaavaksi työnjohtajaksi.

Vastaavasta työnjohtajasta yrittäjäksi

Tulosvastuullisena työnjohtajana toimiminen antoi Mustoselle uskoa omiin kykyihinsä ja tarvittavaa rohkeutta lähteä yrittäjäksi. Hän perusti Rakennusliike Soimu Oy:n vuonna 1990 yhdessä veljensä Osmo Mustosen sekä veljesten Martti ja Pertti Soikkelin kanssa.

Aloittelevana yrityksenä juuri perustettu rakennusliike urakoi, rakensi uutta ja saneerasi vanhaa, Joensuun talousalueella. Yritys selvisi hyvin kovista lamavuosista eikä yrityksen toimintahistoriassa olekaan ollut yhtään tappiollista tilikautta.

Tultaessa 2000-luvulle muut osakkaat halusivat luopua omistuksestaan yhteisessä yhtiössä, joten Mustosesta tuli yksinyrittäjä. Yhtiö on kasvanut ja kehittynyt merkittävän kokoiseksi rakennusliikkeeksi. Rakennusliike Soimu Oy:n liikevaihto oli edellisellä tilikaudella 72 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma on 6,2 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste vahva 48%.

Yhtiö toimii nykyään Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Uudenmaan talousalueilla työllistäen suoraan yli 100 henkilöä ja alihankkijat mukaan lukien paljon enemmän.

Edunvalvontatyötä yrityksen ohella

Menestyksekkään yrittäjäuransa lisäksi Eero Mustonen on toiminut monipuolisesti eri luottamustehtävissä vuosien varrella. Viimeisimpiä ja merkittävimpinä hän on toiminut alan edunvalvontajärjestön Rakennusteollisuus RT ry:n ja sen jäsenliiton Talonrakennusteollisuus ry:n luottamustoimissa, mm. yrittäjävaliokunnan jäsenenä vuodesta 2006 ja edustajiston jäsenenä vuodesta 2012. Tämän lisäksi Eero on ollut Elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjävaliokunnan jäsen vuodesta 2017.

