Marraskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvaa ja avointen työpaikkojen määrä laskee Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli marraskuun lopussa yhteensä 7 363 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 030 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli marraskuussa 437 enemmän kuin lokakuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin Manner-­Suomen alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,0 %. Lokakuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa 0,3 prosenttiyksikköä. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 938 eli 386 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 69,9 %). Marraskuun aikana avoinna oli yhteensä 2 878 työpaikkaa, mikä oli 1 795 paikkaa (-38,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät työ­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.