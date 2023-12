Kaakkois-Suomessa lomautettujen määrä noussut reilusti ja työpaikkoja selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin

Työttömien määrä on noussut Kaakkois-Suomessa hieman vähemmän kuin koko maassa 21.11.2023 08:16:39 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun 2023 lopussa 14050 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on noussut vuodentakaisesta kahdeksalla prosentilla (koko maa: +10 %). Lomautettuja oli Kaakkois-Suomessa 113 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömien määrä on noussut sekä vuodentakaisesta että edelliskuukaudesta suhteessa enemmän kuin kaikkien työttömien määrä. Yli 55-vuotiaiden työttömyys sen sijaan kehittyy kokonaistyöttömyyttä suotuisammin – edelliskuusta on laskua prosentin verran, ja edellisvuodesta on nousua vain puoli prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 12 prosentin verran, mutta osuus kaikista työttömistä on Kaakkois-Suomessa pienempi kuin koko Suomessa.