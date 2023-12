Innostavia uutisia! SSO on saavuttanut kuudetta kertaa Suomen Innostavimmat työpaikat 2023-tunnustuksen

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lle on myönnetty jo kuudetta kertaa Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustus, joka myönnetään vuosittain parhaille Eezy Flown PeoplePower® -tutkimukseen osallistuneille organisaatioille. SSO:ssa on panostettu työntekijäkokemuksen parantamiseen ja yrityskulttuurin johtamiseen sekä ymmärrykseen siitä, mikä työntekijöille on merkityksellistä. Nyt saatu Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustus osoittaa, että tehdyt toimenpiteet ovat olleet onnistuneita.