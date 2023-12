Hämeen vesitilanne muuttunut lähes tyypilliseksi

Kylmä joulukuu on hidastanut veden valuntaa ja luonnolliset virtaamat ovat vähentyneet. Tämä on johtanut järvien vedenkorkeuksien laskuun ja runsaan vesitilanteen helpottamiseen. Kokemäenjoen virtaamaa on voitu pienentää lähes vuodenajan tyypillisiin lukemiin. Kymijoella virtaama on yhä noin puolitoistakertainen vuodenajan tavanomaiseen verrattuna.

Kokemäenjoen vesistöalueen järvistä Kanta-Hämeen suurimman, Vanajaveden (vesi.fi) pinta on noin vuodenajan tavanomaisella korkeudella. Iso-Roineen (vesi.fi) pinta on pysynyt viimeisen kuukauden samalla korkeudella ja on nyt noin 20 senttimetriä vuodenajan mediaania korkeammalle. Pääjärvi (vesi.fi) on vuodenaikaan nähden tavanomaisella korkeudella. Tammelan Pyhäjärvi (vesi.fi) ja Liesjärvi (vesi.fi) ovat 5–15 senttimetriä tavanomaista matalammalla. Alajärvessä (vesi.fi) ja Suojärvessä (vesi.fi) vedenpinnat ovat laskeutuneet tavanomaiselle tasolle.

Kymijoen vesistöalueen pääjärven, Päijänteen (vesi.fi) vedenkorkeus on yhä noin 20 senttimetriä tavanomaista korkeammalla. Päijänteestä juoksutetaan Kalkkisissa (vesi.fi) nyt noin 300 kuutiometriä sekunnissa, mikä on yhä noin 100 kuutiometriä sekunnissa enemmän, kuin tavallisesti joulukuussa. Vesijärvellä (vesi.fi) ja Ruotsalaisessa (vesi.fi) vedenpinta on noin 10 senttimetriä vuodenaikaan nähden tavanomaista korkeammalla. Iitin Pyhäjärven (vesi.fi) vedenkorkeus on laskenut tavanomaiselle tasolle oltuaan marraskuun ajan poikkeuksellisen korkealla.

Mahdolliset lauhat jaksot saattavat sulattaa lumia, jolloin virtaamat ja vedenkorkeudet voivat kääntyä nousuun. Muutoin vedenkorkeuksien voidaan odottaa jatkavan laskuaan.

Pohjavedenpinnat ovat kääntyneet laskuun

Hämeessä pohjavedenpinnat ovat talvelle ominaiseen tapaan laskussa, kun pohjavettä ei enää muodostu. Syksyn sateiden ansiosta pohjavedenpinnat ovat Hämeen pohjaveden seuranta-asemilla kuitenkin vielä reilusti ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Esimerkiksi Lammin Tullinkankaan (vesi.fi) seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat noin 40 senttimetriä keskimääräisen tason yläpuolella. Tämänhetkisen ennusteen mukaan näyttää siltä, että talousvesikaivoissa tulee riittämään talven aikana hyvin vettä, eikä merkittävää kaivojen kuivumista todennäköisesti tule esiintymään.

Jäiden muodostuminen järviin on ollut tavanomaista

Hämeessä jään paksuutta seurataan muutamilla järvillä. Jääkansi näyttää muodostuneen järviin tyypillisellä tavalla. Havaintoja viime päiviltä on esitetty alla olevassa taulukossa.

Havaintopaikka Mittauspäivä Jäänpaksuus, cm Jäänpaksuuden poikkeama keskiarvosta Teräsjää, cm Havainto Jääsjärvi, Hartola 20.12.2023 17 -3 12 1961-2022 Kuivajärvi, Saari, Tammela 20.12.2023 24 6 23 1961-2022 Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret 20.12.2023 17 0 13 1970-2022 Pääjärvi, Lammi 20.12.2023 20 - 11 1978-2022

Jääpeite voi olla petollisen haurasta erityisesti virtapaikoilla, kapeikoissa ja ojien sekä putkien purkupaikkojen lähettyvillä. Myös vesistörakenteiden ja kasvillisuuden lähellä jää voi olla vaarallisen ohutta. Mahdollinen lumipeite jäällä estää heikkojen alueiden havainnointia, joten jäällä liikkumista tulee harkita ja varmistua jään kantavuudesta (vähintään 5–10 senttimetriä teräsjäätä) omalla kulkureitillä.

Ajankohtaista vesitilannetta voi seurata alla olevien linkkien kautta