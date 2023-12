Talven pimeys ja kylmyys luovat täydellisen tunnelman Otavan uusien käännösjännärien lukemiseen

Cara Hunter: Kaivattu kuolema (Otava)

Poliisi hälytetään myöhään illalla syrjäiselle maatilalle. Perillä odottaa järkyttävä näky: nuori mies on ammuttu lähietäisyydeltä. Tilalla asuva vanha pariskunta sanoo ampuneensa murtovarkaan itsepuolustukseksi, mutta Fawley tiimeineen ei pidä selitystä uskottavana. Kun yhteys kymmenen vuoden takaiseen selvittämättömään murhaan paljastuu, on Fawleyn otettava kaikki keinot käyttöön tapauksen ratkaisemiseksi. Runsaista aineksista muodostuu nerokas rikosmysteeri, joka pitää tiiviisti otteessaan. Rikoskomisario Adam Fawleyn tutkimuksista kertova menestyssarja on valloittanut suomalaiset lukijat.

Ilmestyy 11.1.



Shari Lapena: Valheiden verkko (Otava)

Kansainvälisen bestselleristin psykologisessa trillerissä synkät salaisuudet kietovat koko naapuruston verkkoonsa. William Wooler on kunnon perheenisä, tai siltä hän vaikuttaa. Hänellä on ollut salasuhde, joka päättyi iltapäivällä tienvarsimotellissa. Palatessaan kotiin murtuneena ja vihaisena hän menettää malttinsa yhdeksänvuotiaan Avery-tyttären heittäytyessä hankalaksi. Parin tunnin päästä Avery ilmoitetaan kadonneeksi, ja lintukotona tunnettu asuinalue ei enää tunnukaan niin turvalliselta. Eikä William ole siellä ainoa, jolla on salattavaa. Kun todistajat antavat lausuntoja, jotka ovat ehkä totta tai sitten eivät, naapurusto menee yhä pahemmin tolaltaan.

Ilmestyy 1.2.



Marianne Cedervall: Talo kallion katveessa (Otava)

Kevät herää Gotlannissa, missä Anki nauttii eläkeläiselämästä. Hän yöpyy ratsastusreissulla ystävänsä Tryggven vinkkaamassa viehättävän pikkukylän pappilassa. Kylä on Tryggvelle tuttu, hän tutki siellä 1970-luvulla ensimmäistä rikosjuttuaan. Paikkakunnalle on saapunut myös toimittaja Ninni Weström, joka muistaa hatarasti oleskelleensa siellä lapsena kirkon ylläpitämässä naisten lepo- ja turvatalossa äitinsä kanssa. Ninni haluaa tietää enemmän, mutta katoaa kesken kirjoitustyön jäljettömiin. Eläkeläisetsivät Anki ja Tryggve päätyvät visaisen mysteerin ratkojiksi. Katoaminen on vasta alkua kauheiden tapahtumien sarjassa. Täydellinen hyvänmielen dekkari jatkaa Mullvaldsin murhat -sarjaa!

Ilmestyy 8.2.



Ruth Ware: Nollapäivä (Otava)

Aviopari Jack ja Gabe ovat IT-alan huippuosaajia, jotka leikkivät työkseen rikollisia: he testaavat yritysten turvajärjestelmiä murtautumalla niiden tiloihin ja tietojärjestelmiin. Työkeikan mentyä pieleen Jack saapuu kotiin ja löytää miehensä Gaben kuolleena. Järkyttyneen lesken kauhuksi poliisi epäilee häntä, joten naisen on paettava ja valjastettava kaikki osaamisensa oikean syyllisen selvittämiseksi. Alkaa kiivas taistelu aikaa vastaan - onnistuuko Jack puhdistamaan oman nimensä ja selvittämään miehensä murhaajan ajoissa? Ruth Ware nostaa kierroksia kylmäävän ajankohtaisessa jännärissä, jossa yhdistyvät psykologisen trillerin yllätyskäänteet ja toimintaseikkailun vauhdikkuus.

Ilmestyy 8.2.



Yrsa Sigurðardóttir: Näen sinut (Otava)

Kylmänä talvi-iltana syrjäisessä Hvalfjörðurin vuonossa naapuri saapuu talolle, jonka asukkaita ei ole näkynyt viikkoihin. Perhe ei reagoi koputukseen, ja naapuri menee sisään takaovesta. Hän kohtaa kammottavan näyn ja juoksee ulos kauhusta mykkänä. Rikospoliisi Týr ja oikeuslääkäri Iðunn hälytetään hirvittävälle rikospaikalle. Mutta mikään perheessä ei ole niin kuin on luultu. Kun mysteerien Pandoran lipasta raotetaan, ei kukaan säily ehjänä. Jokainen tutkintatiimin jäsenistä joutuu samalla kohtaamaan oman menneisyytensä ja pahimmat pelkonsa. Islantilaisen mestaridekkaristin häikäisevän koukuttava Musta jää -sarja alkaa!

Ilmestyy 15.2.



