Ennätysmäärä potilaita saanut avun Kantasolurekisterin kautta

Ennätysvuoteen on useampi syy. Luovuttajaehdokkaita on nyt entistä enemmän. Osalla heistä on harvinaisia kudostyyppejä ja enemmän löytyy myös iältään nuoria, joita mielellään valitaan luovuttamaan, koska nuorilta kerätyillä kantasoluilla hoitotulokset ovat paremmat. Lisäksi luovuttajaehdokkaat tutkitaan nyt entistä kattavammin jo heti liittymisvaiheessa, mikä sekin edesauttaa luovuttajavalintapäätöstä.



- Rekisteristämme yksinkertaisesti löytyy enemmän potilaille sopivia luovuttajia. Sen lisäksi luovuttajaehdokkaat ovat hyvin ja nopeasti käytettävissä ja luovutusjärjestelymme toimivat luotettavasti, Kantasolurekisterin osastonjohtaja Anne Arvola summaa.

Suomessa yhä useampi potilas saa avun Suomen Kantasolurekisterin luovuttajalta

Jos potilas tarvitsee kantasolusiirrettä, etsitään sopivinta luovuttajaa kansainvälisestä kantasolurekisterien verkostosta.



Kuluneen vuoden aikana Suomessa hoidetuista potilaista 41 % on saanut avun Suomen Kantasolurekisterin luovuttajalta ja loput ulkomailta. Määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja tämä vuosi on ennätys. Esimerkiksi vuonna 2022 vastaava luku oli 27 %.





Suomen Kantasolurekisterin jäsenten luovutukset yhteensä (henkilöitä) Suomen Kantasolurekisterin jäsenten luovutukset potilaille Suomessa (henkilöitä) Suomen Kantasolurekisterin jäsenten luovutukset potilaille ulkomailla (henkilöitä) Kuinka moni potilas Suomessa on saanut avun Suomen Kantasolurekisterin kautta (prosenttiosuus) 2019 36 21 15 22 % 2020 50 20 30 19 % 2021 48 29 19 27 % 2022 43 21 22 27 % 2023 66 33 33 41 %

Myös luovuttamaan tarjoutuneita edellisvuosia enemmän

Vuoden 2023 aikana Kantasolurekisteriin on liittynyt jo 7256 uutta jäsentä. Vuonna 2022 vastaava luku oli yli 2500 liittyjää vähemmän. Liittyjien mediaani-ikä on 26 vuotta ja heistä 80 % on naisia.



Uusia ihmisiä ovat innostanut liittymään rekisteriin muun muassa mediassa kerrotut tarinat apua saaneista potilaista. Myös puolestapuhujat ovat tehneet tärkeää työtä rekisterin tunnettuuden lisäämiseksi. Suomen Kantasolurekisterissä on tällä hetkellä yhteensä noin 72 000 vapaaehtoista. Kansainvälisessä rekisterien verkostossa on yhteensä yli 40 miljoonaa jäsentä.

Kaikille potilaille ei löydy sopivaa luovuttajaa

Kantasolusiirron onnistumisessa on ratkaisevaa, että potilaan ja luovuttajan kudostyypit ovat riittävän samanlaiset. Suomalaisilla on paljon harvinaisia kudostyyppejä; joka viidennelle potilaalle Suomessa ei tällä hetkellä löydy sopivinta mahdollista luovuttajaa.

Kantasolurekisteriin tarvitaankin jatkuvasti lisää uusia jäseniä. Uusien jäsenten myötä yhä useammalle potilaalle on mahdollista löytää sopiva luovuttaja. Kantasolurekisteriin voi liittyä 18–35-vuotiaana. Liittyminen onnistuu kätevästi kotona posken sisäpinnalta otettavien liittymisnäytteiden avulla.



- Vain pieni osa liittyjistä pääsee koskaan luovuttamaan, mutta jokainen jäsen antaa potilaille mahdollisuuden pelastua, Arvola toteaa.



Lisätiedot: kantasolurekisteri.fi