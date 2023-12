Pirkanmaalaiset saavat digiklinikan käyttöönsä toukokuussa

Joulunaika vaikuttaa palvelujen ja toimipisteiden aukioloaikoihin 20.12.2023 16:39:04 EET | Tiedote

Joulunaikana monissa Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluissa ja toimipisteissä on poikkeuksellisia aukioloaikoja tai supistettua toimintaa. Poikkeukselliset aukioloajat on koottu osoitteeseen pirha.fi/poikkeusaukioloajat. Sivulla kerrotaan myös, mistä saa korvaavaa palvelua, jos oma toimipiste on kiinni.