Satakunnassa oli marraskuussa 9060 työtöntä työnhakijaa

Syksyn aikana työttömien työhakijoiden määrän kasvu on kiihtynyt. Eniten kasvua vuoden takaiseen verrattuna on ollut rakentamisen ja teollisuuden ammattialoilla. Etenkin toisen asteen koulutuksen saaneiden työttömien ja työttömien miesten määrä on lisääntynyt. Nuorten työttömyys on myös selvästi noussut. Sen sijaan naisten työttömyys on kasvanut miesten työttömyyttä vähemmän. Myös yli 50-vuotiaissa työttömien määrän kasvu on ollut muita ikäryhmiä pienempää.

Työvoiman kysyntä on hiljentynyt viime vuoteen verrattuna. Työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuussa Satakunnassa yhteensä reilut 2 500 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avautuneita uusia työpaikkoja oli vähän yli 1 200.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta (temtyollisyyskatsaus.fi).