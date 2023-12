M-Files julkisti tietotyön automaatiota ja tekoälyn kehitystä koskevat ennusteensa vuodelle 2024 – “Sovellusten integraatioista ja tietojen kuratoinnista tulee välttämätöntä”

Teknologiajohtajana kansainvälisesti palkittu Antti Nivala listaa kahdeksan näkökulmaa ensi vuoden tietotyön automaation kehityksestä:

1. Tiedonhallinnasta tulee entistä kokonaisvaltaisempaa

Tietotyöntekijöiden tuottavuus on ratkaisevan tärkeää yritysten kasvulle ja kannattavuudelle. Tietotyöläiset saavuttavat parhaan tehokkuuden ollessaan flow-tilassa, missä he voivat olla luovia ja keskittyä ongelmanratkaisuun. Kaikki tekijät, jotka häiritsevät flow-tilaa, vievät huomion pois korkeamman lisäarvon työstä. Ensi vuoden aikana on odotettavissa, että organisaatiot lähestyvät tietotyötä kokonaisvaltaisemmin ja lisäävät työn tuottavuutta automaation avulla. Automaatio vähentää informaatiokaaosta, parantaa prosessien tehokkuutta ja vapauttaa aikaa rutiinitehtävistä, jotta työntekijät voivat voivat keskittyä parantamaan asiakaskokemusta.

2. Eettinen tekoäly nousee valokeilaan

Tekoälystä on tullut maailmanlaajuinen sääntelyn kohde hallituksille eri puolilla maailmaa. Bidenin toimeenpaneva tekoälymääräys ja EU:n tekoälysäädös on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja suuntaviivoja nopeasti kasvavalle teknologialle. Teollisuus näkee tekoälyn massakäytön yhtenä yrityshistorian merkittävimmistä mahdollisuuksista. Organisaatioiden onkin varmistettava, että ne hyödyntävät tekoälyratkaisuja, jotka perustuvat korkealaatuiseen dataan. Tietojen laatu on keskeistä tekoälyn toimivuudelle. Olennaista on ymmärtää, miten suuret kielimallit (LLM) toimivat ja mistä ne saavat tietonsa. LLM-mallit ovat tehokkaita työkaluja, mutta vain, jos ne perustuvat korkealaatuiseen tietoon. Organisaatiot alkavat suhtautua tekoälyyn harjoittelijan tavoin ja pitää sen havaintoja ennemmin suosituksina kuin sääntöinä. Myös säännölliset auditoinnit ja ihmisten osallistaminen tekoälyn kanssa työskentelyyn tulevat lisääntymään.

3. Generatiivinen tekoäly tulee kohtaamaan kasvussaan haasteita

Generatiivinen tekoäly on saamassa yhä enemmän jalansijaa esimerkiksi rahoitusalalla, missä sitä hyödynnetään asiakaspalvelussa, petosten ehkäisyssä, riskienhallinnassa, koodauksessa ja data-analytiikassa. Tekoäly tuo alalle merkittäviä säästöjä automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja vapauttamalla työntekijöiltä aikaa luovempaan ja tuottavampaan työhön. Tekoälyn täyden potentiaalin hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ratkaisuja haasteisiin, joita kohdataan esimerkiksi tiettyihin käyttötapauksiin räätälöinnissä, tulosten luotettavuudessa, sääntelyssä ja siinä, että käytössä on riittävästi generatiivisesta tekoälystä kokemusta omaavia osaajia. Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen on lupaavaa, mutta teknologian täysi potentiaali sijoituspäätöksenteon kaltaisissa arkaluonteisissa tehtävissä on vielä kaukana. Rahoituspalveluorganisaatioiden on arvioitava huolellisesti tekoälyn turvallisuus-, suojaus- ja sääntelyvaikutukset ennen teknologian laajamittaista käyttöönottoa.

4. Sovellusten integraatioista ja tietojen kuratoinnista tulee välttämätöntä

Järjestelmien välisen integraation puute luo esteitä tiedonkululle ja synnyttää siiloja, jotka tekoälyn on vaikea ylittää. Tekoälytyökalu voi toimia tehokkaasti vain, jos se saavuttaa tiedot, joita sen on tarkoitus käsitellä. Tietojen saavuttamisen lisäksi organisaatioiden on varmistettava, että tekoälylle annetaan vain relevanttia ja oikeaa tietoa. Vuonna 2024 voidaan odottaa, että organisaatiot asettavat datan kuratoinnin etusijalle kaikissa työkaluissaan varmistaakseen, että tekoälytyökaluille syötetään tarkasti valikoitua dataa.

5. Tekoälypohjaisten avustajien vuosi

Tekoälypohjaisten avustajien käyttöönotto yleistyy, mutta niiden koko potentiaalin hyödyntäminen tulee vaatimaan hienosäätöä ja aikaa. Tekoälypohjainen avustaja voi palvella monipuolisesti erilaisia käyttötarkoituksia, mutta vuonna 2024 niiden hyödyntämisen voi olettaa kohdistuvan erityisesti tehtäviin, jotka auttavat tietotyöläisiä saamaan nopeasti tietoa ja tukea luoviin tehtäviin sekä lisäämään helppokäyttöisyyttä. Tekoälypohjaiset avustajat kehittyvät entistä toimialakohtaisemmiksi ja yksilöllisemmiksi. Tekoäly ymmärtää eri toimialojen erityissanastoa ja tarjoaa räätälöityjä vastauksia työroolin ja tehtävän mukaisesti.

6. Tiedonhallinta tulee olemaan keskeinen osa tekoälyn menestystä

Tulevana vuonna tiedonhallinnasta tulee yrityksille keskeinen painopiste. Tekoälypohjaiset avustajat luottavat laadukkaaseen ja ajantasaiseen sisältöön, jotta ne voivat antaa luotettavia vastauksia. Yleinen harhaluulo on, että tekoälypohjaisen avustajan voi ohjata mihin tahansa kasaan asiakirjoja ja saada luotettavia tuloksia. Todellisuudessa eri lähteisiin integroitu sisältö on kuitenkin puhdistettava ja validoitava, jotta tekoäly voi toimia tehokkaasti. Näemme organisaatioiden kääntyvän metatietojen puoleen vuonna 2024, jotta tiedonhallinta toteutuisi paremmin.

7. Generatiivinen tekoäly auttaa hyödyntämään uusia tietolähteitä

Generatiivisen tekoälyn myötä tietotyö on muutosvaiheen edessä. Yritykset hyötyvät siitä, että ne pystyvät automatisoimaan tietojen luokittelun ja olemaan vuorovaikutuksessa tietojen kanssa luonnollisen kielen avulla. Tämä mahdollistaa työntekijöille tiedon paremman hyödyntämisen niin asiakirjojen kuin virtuaalisten kokousten ja keskustelujen, kuten videopuheluiden ja virtuaalikeskustelujen, yhteydessä. Kun organisaation koko henkinen pääoma saadaan käyttöön, tietotyöntekijät ovat tehokkaampia, luovempia ja tuottavat parempia asiakaskokemuksia.

8. Tekoälystä tulee helpommin saatavilla oleva

Maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi organisaatioiden on harkittava tarkasti pitkäaikaisten investointien tekemistä. Tasapainoilu riskien, kustannusten ja uusimpien innovaatioiden menettämisen pelon välillä vaatii hienovaraista harkintaa. Tekoälyominaisuuksien käyttöönotto on aiheuttanut perinteisesti budjettipaineita, mutta odotamme näkevämme ratkaisuja, jotka tekevät tekoälystä kohtuuhintaisempaa pienille ja keskisuurille organisaatioille.

Sen sijaan, että tekoälyä tarjottaisiin vain lisäpalveluna, se tulee olemaan helpommin saatavilla, kun asiakkaat määrittelevät arvon, jonka he ovat siitä valmiita maksamaan.

Lyhyesti Antti Nivalasta

Antti Nivala on M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Antti ideoi M-Filesin vision ja johtaa edelleen yrityksen suuntaa ja kehitystä. Antti on kasvattanut M-Filesin globaaliksi tiedonhallinnan johtavaksi yritykseksi, joka on saanut tunnustusta yhtenä maailman innovatiivisimmista teknologiayrityksistä alan johtavilta analyytikkoyrityksiltä, kuten Gartnerilta, Forresterilta ja Nucleus Researchilta. Vuonna 2023 M-Files saavutti harvinaisen virstanpylvään, kun yhtiön jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) raja ylitti 100 miljoonan euron rajapyykin.

M-Files

M-Files on tuhansien asiakkaiden luotettava kumppani 100 maassa. Yhtiöllä on yli 500 työntekijää ja 11 toimistoa eri puolilla maailmaa. Antin johdolla M-Files varmisti yli 150 miljoonan dollarin kasvusijoitukset, jotka auttoivat yritystä tuottamaan uusia innovaatioita tuotekehitykseen, tekoälyyn ja yrityksen pilvialustaan. Antti on nimetty sekä vuoden ohjelmistoyrittäjäksi että vuoden teknologiajohtajaksi Suomessa ja vuoden johtajaksi BIG Awards for Business -kilpailussa Pohjois-Amerikassa.