Hyvä Joulumieli -keräys toi iloa 22 000 vähävaraiselle lapsiperheelle

Hyvä Joulumieli -keräyksen varoin hankitut 70 euron ruokalahjakortit on jaettu ilahduttamaan vähävaraisten lapsiperheiden joulua. Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhdessä Ylen kanssa järjestämä keräys auttoi tänä vuonna 22 000 vähävaraista perhettä eri puolilla Suomea.



Jouluna eriarvoisuuden kokemukset nousevat esiin tavallista voimakkaammin, sillä taloudellisen tilanteen tiukentuessa yhä useammalla vanhemmalla on vaikeuksia järjestää lapsilleen joulumieltä tuovia lahjoja ja juhlaruokia.



– Meillä Punaisessa Ristissä vanhempien taloushuolet näkyvät lisääntyneinä avunpyyntöinä. Esimerkiksi ruokajakeluissa näemme, että tiukat ajat koskettavat erityisesti perheitä, joissa on yksinhuoltajuutta tai työttömyyttä. Yhä useammin myös pätkätöitä tai osa-aikaisia töitä tekevät vanhemmat sinnittelevät arjen menojen kanssa, sanoo Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.



Alaranta toteaa, että jouluksi saatu ruokalahjakortti ei korjaa lapsiperheköyhyyttä yhteiskunnallisena ongelmana, mutta sen merkitys on usein perheelle rahallista arvoaan suurempi.



– Se, että vanhemmilla on mahdollisuus järjestää lapsilleen juhlatunnelma jouluruokineen ja pienine lahjoineen, antaa toivoa sekä lapsille että vanhemmille. Lapsuuden joulumuistot ovat monelle tärkeitä vielä aikuisenakin, Alaranta toteaa.

Keräyksellä ilahdutettu vuosien varrella satojatuhansia perheitä

Hyvä Joulumieli -keräys järjestettiin jo 27. kerran. Vuosien varrella sen turvin on jaettu kotimaan vähävaraisille lapsiperheille kaikkiaan 420 500 ruokalahjakorttia.



– Kiitämme lämpimästi kaikkia, jotka ovat olleet mukana tuomassa iloa heikommassa asemassa oleville. Lahjakortin saaneiden palautteissa korostuu ilo ja yllättyneisyys siitä, että joku tuntematon on huomannut perheen avun tarpeen ja halunnut auttaa. Kokemus nähdyksi tulemisesta on jokaiselle tärkeä, Alaranta muistuttaa.



Hyvä Joulumieli -keräyksen järjestävät Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteistyössä Ylen kanssa, ja keräyksen yhteistyökumppaneina toimivat K-ruokakaupat, S-ryhmän päivittäistavarakaupat ja Lidl Suomi. Lahjakortit on jaettu apua tarvitseville yhteistyössä esimerkiksi neuvoloiden, sosiaalityön ja diakoniatyön ammattilaisten kanssa.

Lisätietoja:

Sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta, Suomen Punainen Risti, p. 040 358 3257