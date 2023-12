THL viikoilla 52/2023–2/2024

Hengitystieinfektioita on runsaasti liikkeellä - tutut torjuntakeinot pätevät myös tänä jouluna 18.12.2023 07:58:00 EET | Tiedote

Hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia on tällä hetkellä runsaasti liikkeellä Suomessa. Influenssaepidemia on alkanut ja RSV-epidemia käynnistymässä. Myös koronaa on edelleen liikkeellä, vaikka syysaallon huippu on jo ohitettu. Influenssaa, RSV:tä ja koronaa sekä muita hengitystieinfektioita voidaan estää muun muassa seuraavin keinoin: Ota suositellut rokotukset – ne ovat paras keino suojautua vakavalta taudilta. Sairasta kotona – myös joulun aikaan. Pese kädet, yski ja aivasta hihaan – hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla hygieniasta. Arvioi oma riskisi, käytä tarvittaessa maskia ja pidä etäisyyttä. Huolehdi ilmanvaihdosta. “Näillä keinoilla voidaan torjua virusten aiheuttamia hengitystieinfektioita. Tärkeää tartuntojen ehkäisyssä on, ettei lähde sairaana esimerkiksi kyläilemään jouluna. Itse kukin voi näin suojata etenkin riskiryhmiin kuuluvia, kuten vanhuksia”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Anna Katz. Hengitystievirusinfektioita hoidetaan samalla tavalla