Putoamisonnettomuudesta rakennustyömaalla päiväsakkoja ja vahingonkorvauksia

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi tutkittaessa huhtikuussa 2022 Tampereella tapahtunutta työtapaturmaa. Kyseessä olevassa tapaturmassa rakennustyömaalla reklamaatiokäynnillä ollut työntekijä oli pudonnut suojaamatta olleeseen porraskuiluun noin kolmen metrin matkan ja loukkaantunut.

Vastaajat kiistivät oikeudessa syyllisyytensä

Käräjäoikeus totesi, että tapaturmapaikalla ei ollut estetty putoamista porrasaukosta asianmukaisella putoamissuojauksella. Samasta puutteesta eli putoamissuojauksen puuttumisesta porraskäytävissä samalla työmaalla oli kiinnitetty huomiota työsuojeluviranomaisen toimesta jo maaliskuun lopulla toimitetussa työsuojelutarkastuksessa, jonka jälkeen kaiteet oli asennettu. Edellä mainitusta huolimatta suojaus oli tapahtumahetkellä jälleen puuttunut kaiteiden poistamisen vuoksi.

Käräjäoikeuden mukaan toimitusjohtaja on ollut tietoinen, että kaiteet olivat puuttuneet tapaturmapäivänä maalaustyöstä johtuen. Käräjäoikeuden mukaan toimitusjohtaja on siten huolimattomuudesta aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen ainakin tapaturmapäivänä 25.4.2022. Käräjäoikeus totesi, että putoamissuojauksen olisi voinut toteuttaa myös maalaustyön aikana, mistä johtuen putoamissuojausta ei olisi saanut jättää toteuttamatta. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että tiedottaminen kaiteisiin liittyen on ollut puutteellista.

Käräjäoikeus katsoi kuitenkin sen ajanjakson, jolloin kaiteet olivat poistettuina jääneen epäselväksi. Edellä mainitusta johtuen syytteet kahta muuta vastaajaa vastaan hylättiin, koska käräjäoikeuden mukaan on jäänyt näyttämättä, että he olisivat toimineet huolimattomasti.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevää velvollisuutta huolehtia asianmukaisesta putoamissuojauksesta kaikissa rakennustyön vaiheissa. Lisäksi työsuojelun vastuualue korostaa velvollisuutta valvoa, että putoamissuojausta noudatetaan, sekä varmistaa, että valvonta ja tiedottaminen on riittävästi järjestetty.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomio 20.12.2023, asianumero R 23/4607. Tuomio ei ole lainvoimainen.