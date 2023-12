Akaan Lidlin avajaispäivä julki – tammikuussa pääsee jo ostoksille

Lidl-myymälää on rakennettu Akaassa vuoden 2023 alusta asti. Lidliä on toivottu paikkakunnalle hartaasti ja rakennusaidan takana olevan myymälän avajaispäivää on jo paikkakunnalla ehditty arvuutella. Avajaispäiväksi on nyt vahvistunut torstai 11.1.2024.

Toijalan satamatien varrella sijaitsevaan kiertoliittymään rakennetun myymälän rakennus- ja valmistelutyöt ovat edenneet aikataulussa, ja tällä hetkellä myymälässä täytellään ahkerasti jo ensimmäisiä hyllyjä.

− Myymäläkalusteet ovat löytäneet paikkansa ja päivä päivältä täällä alkaa näyttää yhä valmiimmalta. Olemme päässeet jo täyttämään osan hyllyistä, vaikka toki esimerkiksi tuoretuotteet tuodaan hyllyihin vasta avajaisia edeltävänä iltana, kertoo myymäläpäällikkö Pilvi Hällfors.