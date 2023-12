Classic jouluksi sarjakärkeen – Oilers kaatui kotonaan 10-4

Tänään Oilers joutui kaukaloon erittäin varamiehisenä ilman muun muassa Aaro Astalaa, Jesperi Lindforsia, Santeri Lindforsia ja Matias Veikkolaa sekä pelikiellossa olevia Heikki Iiskolaa ja Rasmus Kainulaista, ja Classic ottikin pelin haltuunsa heti avauserässä. Aaro Helin ja Oskari Heikkilä laukoivat vieraat seitsemässä minuutissa kahden maalin karkumatkalle, ja Jesper Silvosen rystyltä uittaman kavennuksen jälkeen tuli lisää. Ville Hietaranta sivalsi Albert Koskisen laukauksen paluupallosta jo 3-1 ja Heikkilä vielä taukolukemiksi 4-1. Eetu Sorvalin kavennus heti toisen erän alkuun nosti Öljymiehet vielä kerran kahden maalin päähän, mutta Eetu Sikkinen kuittasi keskeltä sektoria Classicille viidennen eikä kotijoukkue enää päässyt vierasvoittoa uhkaamaan.

Oskari Heikkilä laukoi Classicille hattutempun, ja kolmen tehopisteen miehiä olivat tänään myös Albert Koskinen (2+1), Eemeli Salin (0+3) ja Nico Salo (0+3).

Classicilla on sarjakärjessä nyt 47 pistettä, kakkonen Nokian KrP:llä 45 ja Oilersilla 43. Suurin ero sarjataulukossa on revennyt pudotuspeliviivalla, kun kahdeksanneksi ankkuroituneella OLS:lla on jo 29 ja viivan alla lähimpänä Nurmon Jymyllä vain 18 pistettä. Häntäkaksikkona joutuvat putoamispeikkoa pelkäämään kahdeksan pisteen FBC Turku ja kuuden pisteen EräViikingit.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina 29. joulukuuta Jyväskylässä ottelulla Happee–Classic.