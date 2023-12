Työttömien määrässä kasvua Pohjois-Pohjanmaalla

Maakunnan työttömyysaste oli marraskuun lopussa 11,1 % ja koko maassa se oli 10 %. Maakunnan sisällä alhaisin työttömyysaste oli Nivala-Haapajärven seutukunnassa (8,6 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömyysaste oli matalin Reisjärvellä (6,1 %) ja korkein Pudasjärvellä (15,6 %). Oulun työttömyysaste oli 12,3 %. Työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna kaikissa kunnissa, suhteellisesti eniten Pyhännällä (+219 %) sekä Merijärvellä (+86 %).

Marraskuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella oli avoinna kaikkiaan 6 200 työpaikkaa, joista uusia avoimia työpaikkoja oli 3 200. Uusien työpaikkojen määrä jatkoi laskua lähes kaikissa ammattiryhmissä vuoden takaiseen verrattuna. Määrällisesti eniten uusia työpaikkoja oli avoinna palvelu- ja myyntityöntekijöille (mm. kiinteistöhuollon työntekijät, myyjät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (mm. putkiasentajat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat, muut rakennustyöntekijät, talonrakentajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät).

Vähintään yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli marraskuun lopussa lähes 7 300, mikä oli noin 1 300 (+21,9 %) vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut koko maakunnan alueella ja on Uudenmaan jälkeen valtakunnan toiseksi korkein. Lokakuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrässä ei tapahtunut suurta muutosta. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on pysynyt jo pitkään samalla tasolla ja marraskuun lopussa heitä oli 3 400.

Työttömyys on lisääntynyt suhteellisesti eniten 15–19-vuotiaiden ikäryhmässä ja kasvua vuoden takaiseen oli 29,2 %. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli marraskuun lopussa hieman yli 2 900, mikä on reilu 400 työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömistä työnhakijoista miehiä oli 13 100 ja naisia 8 000. Lokakuusta miesten työttömyys oli kasvanut 5 % ja naisten laskenut -1,6 %.

Marraskuussa lähes 8 000 henkilöä oli mukana työllistymistä edistävissä TE-palveluissa. Kaikista palveluissa olleista henkilöistä 41 % oli koulutuksessa: työvoimakoulutuksessa oli mukana 1 760 opiskelijaa ja omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 460 henkilöä. Maakunnan aktivointiaste oli marraskuussa 27,3 %.