Kainuun työttömyydessä pientä kasvua marraskuussa

Kainuussa oli marraskuun lopussa 2 730 työtöntä työnhakijaa, mikä on 20 henkilöä enemmän (+1 %) kuin vuotta aiemmin. Taustalla on lomautusten määrän kasvu, lomautettuja oli 265, mikä on 47 vuoden takaista enemmän (+22 %). Työttömien (pl. lomautetut) määrä pieneni edelleen 27 henkilöllä (-1 %) 2 465:een.

Kainuun tilanne oli ELY-keskusalueista toiseksi paras. Työttömyys supistui vain Lapissa, 5 %, suurinta kasvu oli Pirkanmaalla, 26 %. Koko maassa työttömyys lisääntyi 13 %.

Työttömyysaste oli Kainuussa kuun lopussa 8,9 %. Tämä on alueista neljänneksi vähiten ja 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa työttömyysaste oli 10,0 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä vuoden takaista enemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys on ollut suurimman osan vuodesta noususuunnassa, mutta pienentynyt viimeiset kaksi kuukautta. Marraskuussa pitkäaikaistyöttömyys laski edelliskuusta 2 % (-13). Pitkäaikaistyöttömiä oli silti 3 % enemmän (+18) kuin vuosi sitten, 596. Työttömistä 22 % oli pitkäaikaistyöttömiä, vuotta aiemmin osuus oli 21 %.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Työvoiman kysyntä oli alkuvuonna vilkasta mutta kesäkuusta lähtien paikkamäärä on laskenut merkittävästi. Marraskuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin sekä kuntakokeiluihin 15 % vähemmän (-113) kuin vuotta aiemmin, yhteensä 618. Ammattiryhmissä uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin eniten palvelu- ja myyntityöntekijöille (169), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (136) sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöille (96).

Tekijöistä on silti edelleen pulaa laajasti ja kuun lopussa useissa ammateissa oli vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita (esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä), teollisuustuotteiden kokoonpanijoita sekä terveydenhuollon asiantuntijoita (esimerkiksi sairaanhoitajia). Haastavaa oli löytää myös muun muassa suojelu- ja vartiointityöntekijöitä, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöitä, palvelutyöntekijöitä sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoita.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.

Seuraava Työllisyyskatsaus julkaistaan 25. tammikuuta 2023.