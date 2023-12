Pormestari Vartiainen käynnisti kiireellisen valmistelun Asema-aukion taksitilanteen selkeyttämiseksi

Koulutustaso on noussut kaikkialla Helsingissä, mutta muutoksen voimakkuus vaihtelee alueittain 20.12.2023 09:55:24 EET | Tiedote

Helsingin väestön koulutustaso on noussut edellisen vuosikymmenen aikana ja kaupunkiin on keskittynyt paljon pitkälle kouluttautunutta väestöä. Kehitys ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti Helsingin sisällä. Alueiden välinen jakolinja piirtyy voimakkaimmin esiin yhtäältä kaikkein koulutetuimpien sekä toisaalta kouluttamattomien alueellisessa sijoittumisessa. Alue-eroissa on kuitenkin havaittavissa pientä kaventumista.