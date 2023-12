Yli sadalle järjestölle tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön

Järjestöissä on kokemusta ja osaamista hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimintojen kehittämisessä ja alueellinen järjestötoiminta edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Järjestöavustukset kohdentuivat lasten, nuorten ja perheiden sekä ikääntyneiden hyvinvointia tukevaan toimintaan sekä laajasti kaikissa ikäryhmissä mielen hyvinvointia edistävään toimintaan.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on hakenut sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta jaettavaksi ensisijaisesti vapaaehtoistoimijoiden ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin. Hyvinvointialue ilmoittaa erikseen näiden mahdollisten avustusten hankesuunnitelman mukaisesta kohdentamisesta vuoden 2024 aikana alueella toimiville ruoka-aputoimijoille.

– Olemme iloisia, että meillä on läntisellä Uudellamaalla niin runsaasti asukkaiden arjen hyvinvointia lisäävää järjestötoimintaa. Järjestöavustushakemuksia tuli liki 250 kappaletta. Se kertoo, että järjestöissä myös nähdään yhteistyön merkitys sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä kunnilta hyvinvointialueelle. Tilanne on kuitenkin uusi niin hyvinvointialueelle kuin järjestöillekin. Myös järjestöavustusten ehtoja on uudistettu. Vaikka yli sata järjestöä sai avustusta yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla, niin moni arvokasta työtä jäsenistönsä keskuudessa tekevä järjestö jäi valitettavasti tuen ulkopuolelle, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja Eeva Hiila.

Hyvinvointialueen avustusten myöntämisperiaatteiden mukaan noudatetaan Verohallinnon linjauksia. Verohallinnon yleishyödyllisyyden periaatteet täyttyvät, mikäli järjestön toiminta on avointa, maksutonta ja hyödyttää laajasti kohderyhmää.

Kumppanuusavustuksina myönnettiin 2,2 miljoonaa euroa yhteensä 24 järjestölle, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen palvelutuotannon kanssa. Hyvinvointialue voi myöntää kumppanuusavustusta vain osana muuta julkista avustusta. Tämä edellyttää, että järjestö on esimerkiksi hakenut ja saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEAn avustuksen. STEA myös valvoo omalta osaltaan avustusten käyttöä sekä seuraa ja arvioi avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia.

– Kumppanuussopimuksiin myönnettiin yli kaksi miljoonaa euroa järjestöille, joiden kanssa tehdään alueella tiivistä yhteistyötä palvelujen kehittämiseksi. Järjestöt ovat lähellä asukkaita ja jäseniään, kokemuksemme mukaan yhdessä voidaan kehittää erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintoja. Erityisesti järjestöjen kautta meillä on aivan erilainen mahdollisuus saada myös kuulla käyttäjien ääntä palvelujen kehittämisessä, toteaa Hiila.

Aluevaltuuston aikaisemmin veteraaneille päättämää harkinnanvaraista avustusta ei voida kohdentaa järjestöjen tukemiseen. Harkinnanvaraiset palvelut, joita korvataan Valtiokonttorin korvaamien palvelujen lisäksi, kohdennetaan suoraan edunsaajille. Veteraaneille tarjotaan kaikki valtiokonttorin kustantamat palvelut täysimääräisesti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestötoiminnan tuen saajat:

Yleisavustukset

Kumppanuusavustukset