Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa tammikuussa

Seuraavan neljän vuoden aikana Kampin Salomonkadulle nousee uudenaikainen terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennus. Taloon tulee myös kulku Kampin metroasemalle ja liiketiloja. Rakennus on kahdeksankerroksinen, ja siinä on myös kaksi maanalaista kerrosta. Hankkeessa parannetaan myös viereistä katualuetta ja aukiota.

”Suunnittelun keskeisinä lähtökohtina olivat rakennuksen saavutettavuus ja toimivuus käyttäjälle, elinkaarikestävyys sekä hyvä kaupunkikuvallinen laatu. Tiiviisti rakennetun maanpäällisen ja maanalaisen ympäristön vuoksi suunnittelu ja myös rakentaminen on haastavaa. Suunnittelijat ovat löytäneet hyvin ratkaisuja sekä kaupunkikuvallisiin että teknisempiin yhteensovittamisen haasteisiin”, kiittää projektinjohtaja Tuomo Salonpää Helsingin kaupungilta.

Kohde on saanut rakennusluvan, ja sen toteutuksesta on tehty sopimus. Kohteen pääurakoitsija YIT julkaisi sijoittajauutisensa 22.12.2023.

Työmaalla on verkkosivusto, josta voi seurata töiden etenemistä: www.yit.fi/kampinthk.

Louhinta aiheuttaa melua

Tammikuun alussa työmaalla alkaa maanrakennus- ja louhintatyöt. Myöhemmin alkuvuodesta käynnistetään Kampin metroaseman lippuhallin purkaminen.

Vaikka häiriöitä pyritään työmaalla minimoimaan, rakentamisesta syntyy lähiympäristöön kantautuvaa ääntä, tärinää ja pölyä. Kallion poraaminen ja räjäytystyöt aiheuttavat voimakkaimmat äänet työmaalla.

Meluisimman työvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2024 tammikuusta syyskuulle. Melua aiheuttavat työt tehdään arkipäivisin kello 7 ja 18 välillä. Muina aikoina työmaalla tehdään muita hiljaisempia töitä.

Poikkeusreittejä on käytössä

Viimeisimmät jalankulkijoiden poikkeusreitit on otettu käyttöön viikolla 51. Runeberginkadun auto- ja pyöräliikenne on ohjattu jo aiemmin kiertämään työmaa Malminkadun kautta.



Kampin metroasemalle kuljetaan Kampin kauppakeskuksen kautta. Metron Fredrikinkadun lippuhallin hissit ovat toistaiseksi käytössä. Fredrikinkadulla oleva raitiovaunupysäkki (H0234 Kamppi M) on siirretty Sähkötalon eteen.