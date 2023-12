Oriveden Asematien työt jäävät talvitauolle

Luomutuottajien määrä väheni Pirkanmaalla – luomun peltoala säilyi lähes ennallaan 19.12.2023 10:22:52 EET | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset uudelle viisivuotiskaudelle. Luomusitoumusta haki Pirkanmaalla vuonna 2023 noin 450 toimijaa, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Luomukorvausten maksaminen tiloille on alkanut marraskuun lopussa.