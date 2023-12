Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueellisilla maanpuolustuskursseilla yli tuhat henkilöä sai vahvistusta varautumisosaamiseensa vuonna 2023

Vuoden aikana maanpuolustuskursseille osallistui yhteensä liki 1100 avainhenkilöä eri viranomaisista ja huoltovarmuuden kannalta keskeisistä organisaatioista. Osallistujat edustivat muun muassa kuntia, hyvinvointialueita, pelastuslaitoksia, poliisilaitoksia ja keskushallinnon organisaatioita sekä elinkeinoelämän osalta huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä.

Kursseille valitut osallistujat ovat tyypillisesti johtavassa asemassa tai työskentelevät varautumiseen kiinteästi kytkeytyvissä asiantuntijatehtävissä. Kursseilla pyritään kattamaan laaja kirjo yhteiskunnan toimijoita, joilla on keskeinen rooli yhteiskunnan häiriötilanteiden hallinnassa ja poikkeusolojen aikaisessa toiminnassa.

Turvallisuusympäristön muutos on lisännyt kurssien kysyntää ja tarvetta

Vuodelle 2024 peruskursseja on suunniteltu yhteensä seitsemän. Lisäksi järjestetään kaksi jatkokurssia ja kaksi erikoiskurssia, joten ensi vuonnakin Etelä-Suomen aluehallintovirasto kouluttaa yli 1000 henkilöä. Erikoiskurssien kohderyhmänä ovat ensi vuonna finanssialan toimijat sekä kuntien sivistys- ja opetustoimi. Kurssilaisten valinta on organisaatiolähtöistä, ja kursseille kutsutaan osallistujat organisaatioiden esitysten perusteella. Ensi vuoden kursseille esitykset on tehty syksyllä ja osallistujat on jo valittu.

”Kursseilla käsiteltävät aiheet ja tilanteet liittyvät kiinteästi tämän päivän turvallisuustilanteeseen. Tämä lisää selkeästi halukkuutta osallistua kursseille, parantaa kurssilaisten motivaatiota ja edesauttaa oppimista. Kursseille osallistuvat ymmärtävät hyvin vallitsevan turvallisuustilanteen vakavuuden sekä sen vaikutukset yhteiskuntaan”, sanoo apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueelta.

Kurssien aikana korostetaan yhteistyön merkitystä, joka on olennainen osa häiriötilanteiden onnistunutta hallintaa. Osallistujat saavat mahdollisuuden verkostoitua ja luoda tiiviitä yhteyksiä eri organisaatioiden välille. Tämä vahvistaa yhteiskunnan keskeisten toimijoiden valmiutta ja osaamista kokonaisturvallisuuden ja yhteistyön saralla.

Kurssit vahvistavat yhteiskunnallista varautumista, jossa kokonaisturvallisuuden näkökulma on keskeinen

Aluehallintoviraston järjestämät alueelliset maanpuolustuskurssit tukevat kokonaisturvallisuutta, jossa viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyö on keskeistä. Kurssien sisältö perustuu Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan ohjeistukseen ja kattaa mm. seuraavat aiheet:

johtaminen

kansainvälinen toiminta

puolustuskyky

sisäinen turvallisuus

talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus

väestön toimintakyky ja palvelut sekä

henkinen kriisinkestävyys.

Kurssit tarjoavat osallistujille laajan katsauksen Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, kokonaisturvallisuuden eri osa-alueisiin sekä yhteistyön merkitykseen häiriötilanteissa.

Kurssiosallistujilta kerätyn palautteen perusteella kurssit koetaan erittäin hyödyllisinä ja niiden sisällöt toimivina. Vaikka kurssiohjelma on tiivis ja intensiivinen, osallistujat arvostavat kurssien antamaa laajaa näkemystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Kurssien onnistuminen perustuu myös osallistujien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen, mikä on tärkeää häiriötilanteiden hoitamisessa.

Nyrkkisääntönä oppilasvalinnassa on se, että yhteiskunnan toiminnan ja huoltovarmuuden kannalta kriittiset organisaatiot nimeävät joukostaan ne henkilöt, jotka kurssille olisivat osallistumassa. Valinta on siis organisaatiolähtöistä. Noudatamme oppilasvalinnoissa valtakunnallisen Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan ohjetta.

Lisätietoja kursseista on aluehallintoviraston verkkosivuilla.

