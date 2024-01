Jenny Martiskainen Loiste Energian liiketoimintajohtajaksi

Jenny Martiskainen aloitti uudessa Loiste Energian liiketoimintajohtajan tehtävässä ja Loiste-yhtiöiden johtoryhmän jäsenenä joulukuun alussa. Hän palasi Loisteelle Savon Voima Verkosta, jossa hän työskenteli suunnittelupäällikkönä. Sitä ennen Martiskainen toimi projektipäällikkönä Loisteella. Loiste Energia vastaa sähkön tuotantotoiminnasta ja tuotantotehokkuuden kehittämisestä Loiste-yhtiöissä.

”Tulevaisuuden hiilineutraalisuustavoitteet ohjaavat vahvasti Loiste Energian toimintaa, ja tulevana vuonna tekemisemme keskiössä on uusien investointien käynnistäminen. Niitä on pohjustettu kartoittamalla paikallisia tuulivoimahankkeita, joihin voisimme investoida. On mukavaa palata Kajaaniin kiinnostaviin töihin ja liittyä jälleen loistelaisten joukkoon!” Jenny Martiskainen sanoo.

Loiste Energia on yksi Loiste-yhtiöiden kolmesta liiketoimintayksiköstä. Muut ovat sähköverkkoliiketoiminnasta vastaava Kajave ja kaukolämpöliiketoiminnasta vastaava Loiste Lämpö.

”On hienoa, että saimme Jennyn takaisin tiimiimme entistä kokeneempana osaajana. Hänen johdollaan Loiste Energia käy nyt määrätietoisesti kasvattamaan omaa hiilineutraalia sähköntuotantoamme ja edistämään konkreettisin teoin Kainuun vihreää siirtymää”, Loiste-yhtiöiden toimitusjohtaja Lasse Aarnio sanoo.