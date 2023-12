Takaisinveto: USG- ratsastuskypärä, malli USG Comfort Training Z13, erä 20/429

4250693628104, tuotekoodi USG13250006325 ja koko S/M, EAN 4250693628111, tuotekoodi USG13250006329.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut USG United Sportproducts Germany GmbH- ratsastuskypärässä turvallisuutta vaarantavan puutteen. Turvallisuutta vaarantava puute on, että tuotetta käytettäessä on vaara, että ratsastuskypärä ei suojaa onnettomuustilanteessa kypärille asetettujen EU-normien mukaisella tavalla.Tuote on ollut myynnissä 11.1.2021- 8.9.2023. Tuotteen valmistuttaja on USG United Sportproducts Germany GmbH, Saksa. Tuotteen maahantuoja ja myyjä on Hankkija Oy ja tuotetta on myyty Hankkijan myymälöissä ja verkkokaupassa. Tuotteen käyttö tulee lopettaa välittömästi.



Tuote on mahdollista palauttaa ostopaikkaansa Hankkijan myymälään. Tuotteen voi palauttaa myös toimittamalla sen postipakettina Hankkijalle. Ostokuittia ei tarvitse esittää.

Palautettu tuote hyvitetään asiakkaalle. Tuotteen palauttaminen postitse Hankkijalle:

• Lisää postipakettiin liite, josta käy ilmi palauttajan nimi, osoite ja puhelinnumero, sekä pankkitilin numero hyvitystä varten.

• Postitusosoite: Hankkija Oy, PL 390, 05801 Hyvinkää. Puhelin 010 7683000. Postin sopimusnumero 660769. Lähetyksen viite "Asiakaspalautus".

• Hankkija vastaa palautuksen postikuluista.

• Lisätietoa saatavilla sähköpostitse asiakaspalvelu@hankkija.fi tai puhelimitse 010 402 2020.

• Hankkija huomauttaa, että markkinoilla on myös muiden maahantuojien samankaltaisia tuotteita. Hankkija ei vastaanota palautuksina tai hyvitä muilta yrityksiltä ostettuja kypäriä.

Lisätietoja: www.hankkija.fi



Uttag: USG-ridhjälm



Produkt :USG-RIDHJÄLM, Modell: USG Comfort Training Z13, parti 20/429, storlek M/L EAN 4250693628104 produktkod USG13250006325 och storlek S/M EAN 4250693628111, produktkod USG13250006329.



Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i USG United Sportproducts Germany GmbH- ridhjälmens säkerhet. Defekten som äventyrar säkerheten är: Vid olycka skyddar inte hjälmen tillräckligt, enligt de skyddskraven som den nya EU normen ställer.



Produkten har funnits på marknaden 11.1.2021-08.09.2023. Tillverkad för USG United Sportproducts Germany GmbH, Saksa. Produktens importör och försäljare: Hankkija Oy. Produkten har sålts i Hankkija affärer och näthandel. Användning av produkten skall avbrytas omedelbart.



Produkten kan returneras till inköp stället eller per post till Hankkija. Ett inköpskvitto behövs inte uppvisas. Den returnerade produkten kommer att återbetalas till kunden.



Returnering med postpaket till Hankkija:

• Kom ihåg att tillägga en bilaga i paketet med returnerarens namn, adress och telefon nummer och bankkontonummer för återbetalningen.

• Returadress : Hankkija Oy, PL390, 05801 Hyvinge. Telefonnummer 0107683000. Postens avtalsnummer 660769. Försändelsens referens `Kundretur`. Hankkija står för postavgiften.

• Mer information fås via mail asiakaspalvelu@hankkija.fi eller telefon 0104022020.

• Hankkija vill uppmärksamma att det finns andra liknande produkter på marknaden från andra importörer. Hankkija kan dock inte ta emot returer eller ersätta ridhjälmar som är köpta från andra företag.

Mer information: www.hankkija.fi.