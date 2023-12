Joulun aatonaaton Lotto-arvonnassa yksi täysosuma - 7 miljoonan euron voitto kahden osuuden porukkapeliin

Loton lauantain oikea rivi on 6, 9, 20, 26, 30, 34 ja 36. Lisänumero 18. Plusnumero 18.



Loton aatonaaton arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, joka on pelattu Jyväskylässä Kangasvuorentien R-kioskissa kahden osuuden porukkapelinä. Voittopeliin osui 7 miljoonan euron jättipotti eli kumpikin osuuden ostaja voitti 3,5 miljoonaa euroa.



- Suuret ja jouluiset onnittelut uusille Lotto-miljonääreille, Veikkauksen tiedottaja Ilkka Nisula onnittelee.



Voittajat saavat voittonsa tililleen todennettuaan kolmen viikon karenssiajan jälkeen henkilöllisyytensä osoitteessa veikkaus.fi/omatvoitot tai vaihtoehtoisesti jossakin Veikkauksen pelisalissa tai Helsingin Casinolla.



6+1 -oikein tuloksia löytyi illan arvonnassa yksi kappale. Heinolan K-Market Kylätähden asiakas voitti 147 199 euroa.



Vuoden suurin Lotto-voitto on 14,5 miljoona euroa. Se meni jakoon marraskuussa ja osui nettipelaajalle Hyvinkäälle.



Ensi viikolla Loton potissa on miljoona euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 9 6 4 3 8 5.



Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Nettipelaaja Helsingistä voitti 20 000 euroa.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Reykjavik 53. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.