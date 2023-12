HSL:n kahden vyöhykkeen lippujen hinnat laskevat ja muita muutoksia vuoden 2024 alussa

AB-, BC- ja CD-lippujen hinnat laskevat

Tammikuun 2024 alusta aikuisten AB-kertalipun uusi hinta on 2,95 euroa ja 30 vuorokauden AB-kausilipun 66,60 euroa. Vuoden 2023 hinnat olivat 3,10 ja 70,60 euroa. Minkään lipun hinta ei nouse, eli esimerkiksi aikuisten ABC-kertalippu maksaa edelleen 4,10 euroa ja kausilippu 30 vuorokaudeksi 99,40 euroa.

”Edullisin tapa ostaa kausilippu on jatkuva säästötilaus, jossa esimerkiksi AB-lipun 30 vuorokauden jakson hinnaksi tulee 55,50 euroa. Vuonna 2023 se oli 58,80 euroa. Jatkuva säästötilaus on 360 päivän määräaikainen tilaus, jolla voi matkustaa koko vuoden 10 kuukauden hinnalla. Lippu veloitetaan kuukausittain automaattisesti maksukortilta”, yksikön päällikkö Saara Rimpelä HSL:stä suosittaa.

Sarjalippu jää valikoimiin

Koekäytössä ollut sarjalippu jää osaksi lippuvalikoimaa. Sarjalipussa on joko 10 tai 20 kertalippua, joiden hinta on edullisempi kuin yksittäin ostettujen kertalippujen. Kahden vyöhykkeen sarjalippujen hinnat laskevat tammikuuna alussa: 10 kappaletta AB-lippuja maksaa 26,55 euroa (2,66 euroa/lippu) ja 20 kappaletta 50,15 euroa (2,51 euroa/lippu). Sarjalippuja voi ostaa HSL-sovelluksella.

Lippujen hinnat löytyvät vuodenvaihteeseen saakka pdf-tiedostosta hsl.fi:stä ja 1.1.2024 alkaen nettisivulta hsl.fi/liput-ja-hinnat.

Tarkastusmaksu nousee 100 euroon

Tarkastusmaksu nousee 100 euroon tammikuun alussa. HSL:n tarkastusmaksu on ollut 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on pienentänyt tarkastusmaksun todellista suuruutta ja siten myös sen vaikuttavuutta.

Haltijakohtaisten HSL-korttien myynti päättyy

Haltijakohtaisten HSL-korttien myynti päättyy vuodenvaihteessa. Haltijakohtaisia kortteja on myyty kioskeissa ja marketeissa. Jo hankittuja kortteja voi käyttää toistaiseksi entiseen tapaan.

Aikataulu- ja reittimuutoksia

HSL:n joukkoliikenteessä tapahtuu vuodenvaihteessa joitain aikataulu- ja reittimuutoksia, joista kerrotaan erillisin, linjakohtaisin liikennetiedottein hsl.fi:ssä. Lisäksi monien bussilinjojen aikatauluihin tulee lisää lähtöjä 8.1. ks. hsl.fi:n uutislistaus